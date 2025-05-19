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Экоактивисты ворвались в штаб кандидата в президенты Польши - РИА Новости, 19.05.2025
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14:02 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/ekoaktivisty-2017831735.html
Экоактивисты ворвались в штаб кандидата в президенты Польши
Экоактивисты ворвались в штаб кандидата в президенты Польши - РИА Новости, 19.05.2025
Экоактивисты ворвались в штаб кандидата в президенты Польши
Экоактивисты из организации "Последнее поколение" ворвались в избирательный штаб кандидата в президенты Польши мэра Варшавы Рафала Тшасковского, сообщает... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T14:02:00+03:00
2025-05-19T14:02:00+03:00
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ВАРШАВА, 19 мая – РИА Новости. Экоактивисты из организации "Последнее поколение" ворвались в избирательный штаб кандидата в президенты Польши мэра Варшавы Рафала Тшасковского, сообщает организация на платформе Х. "Последнее поколение оккупировало штаб Тшасковского на следующий день после первого тура выборов", - говорится в сообщении. Здесь же экоактивисты разместили видеозапись, на которой видно, что около 10 человек расположились в помещении штаба Тшасковского с различными плакатами и скандируют "Мы хотим жить". Одна из активисток в видеозаписи заявила, что "мы проводим акции гражданского неповиновения и говорим правящим политикам, что они не имеют право отбирать у нас будущее, чтобы они не увеличивали выбросы в окружающую среду, которые обрекают нас на паводки, на голод в очень недалеком будущем". Активисты заявили, что покинут здание только тогда, когда Тшасковский встретится с ними, чтобы договориться о выполнении их требований. В первом туре президентских выборов Тшасковский получил 31,36% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий 29,54% голосов. Оба вышли во второй тур, который состоится 1 июня. "Последнее поколение" время от времени проводит в Варшаве неоднозначные акции протеста, например, они облили краской памятник жертвам смоленской авиакатастрофы, пытались сорвать концерт американской певицы Тейлор Свифт, блокировали уличное движение. Они требуют инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры, введения единого проездного билета на региональный транспорт и встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
https://ria.ru/20250519/tshaskovskiy--2017783319.html
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в мире, польша, варшава, рафал тшасковски, кароль навроцкий, тейлор свифт (певица), президентские выборы в польше — 2025
В мире, Польша, Варшава, Рафал Тшасковски, Кароль Навроцкий, Тейлор Свифт (певица), Президентские выборы в Польше — 2025
Экоактивисты ворвались в штаб кандидата в президенты Польши

Экоактивисты "Последнего поколения" ворвались в штаб Тшасковского

© Ostatnie Pokolenie/XЭкоактивисты из организации "Последнее поколение" ворвались в избирательный штаб кандидата в президенты Польши мэра Варшавы Рафала Тшасковского
Экоактивисты из организации Последнее поколение ворвались в избирательный штаб кандидата в президенты Польши мэра Варшавы Рафала Тшасковского - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Ostatnie Pokolenie/X
Экоактивисты из организации "Последнее поколение" ворвались в избирательный штаб кандидата в президенты Польши мэра Варшавы Рафала Тшасковского
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ВАРШАВА, 19 мая – РИА Новости. Экоактивисты из организации "Последнее поколение" ворвались в избирательный штаб кандидата в президенты Польши мэра Варшавы Рафала Тшасковского, сообщает организация на платформе Х.
"Последнее поколение оккупировало штаб Тшасковского на следующий день после первого тура выборов", - говорится в сообщении.
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Здесь же экоактивисты разместили видеозапись, на которой видно, что около 10 человек расположились в помещении штаба Тшасковского с различными плакатами и скандируют "Мы хотим жить".
Одна из активисток в видеозаписи заявила, что "мы проводим акции гражданского неповиновения и говорим правящим политикам, что они не имеют право отбирать у нас будущее, чтобы они не увеличивали выбросы в окружающую среду, которые обрекают нас на паводки, на голод в очень недалеком будущем".
Активисты заявили, что покинут здание только тогда, когда Тшасковский встретится с ними, чтобы договориться о выполнении их требований.
В первом туре президентских выборов Тшасковский получил 31,36% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий 29,54% голосов. Оба вышли во второй тур, который состоится 1 июня.
"Последнее поколение" время от времени проводит в Варшаве неоднозначные акции протеста, например, они облили краской памятник жертвам смоленской авиакатастрофы, пытались сорвать концерт американской певицы Тейлор Свифт, блокировали уличное движение. Они требуют инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры, введения единого проездного билета на региональный транспорт и встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
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В миреПольшаВаршаваРафал ТшасковскиКароль НавроцкийТейлор Свифт (певица)Президентские выборы в Польше — 2025
 
 
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