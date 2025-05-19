Экоактивисты ворвались в штаб кандидата в президенты Польши
Экоактивисты "Последнего поколения" ворвались в штаб Тшасковского
© Ostatnie Pokolenie/XЭкоактивисты из организации "Последнее поколение" ворвались в избирательный штаб кандидата в президенты Польши мэра Варшавы Рафала Тшасковского
Экоактивисты из организации "Последнее поколение" ворвались в избирательный штаб кандидата в президенты Польши мэра Варшавы Рафала Тшасковского
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ВАРШАВА, 19 мая – РИА Новости. Экоактивисты из организации "Последнее поколение" ворвались в избирательный штаб кандидата в президенты Польши мэра Варшавы Рафала Тшасковского, сообщает организация на платформе Х.
"Последнее поколение оккупировало штаб Тшасковского на следующий день после первого тура выборов", - говорится в сообщении.
Здесь же экоактивисты разместили видеозапись, на которой видно, что около 10 человек расположились в помещении штаба Тшасковского с различными плакатами и скандируют "Мы хотим жить".
Одна из активисток в видеозаписи заявила, что "мы проводим акции гражданского неповиновения и говорим правящим политикам, что они не имеют право отбирать у нас будущее, чтобы они не увеличивали выбросы в окружающую среду, которые обрекают нас на паводки, на голод в очень недалеком будущем".
Активисты заявили, что покинут здание только тогда, когда Тшасковский встретится с ними, чтобы договориться о выполнении их требований.
В первом туре президентских выборов Тшасковский получил 31,36% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий 29,54% голосов. Оба вышли во второй тур, который состоится 1 июня.
"Последнее поколение" время от времени проводит в Варшаве неоднозначные акции протеста, например, они облили краской памятник жертвам смоленской авиакатастрофы, пытались сорвать концерт американской певицы Тейлор Свифт, блокировали уличное движение. Они требуют инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры, введения единого проездного билета на региональный транспорт и встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском.