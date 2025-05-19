https://ria.ru/20250519/dtp-2017760788.html

Появились подробности ДТП с микроавтобусом в Калмыкии

Появились подробности ДТП с микроавтобусом в Калмыкии - РИА Новости, 19.05.2025

Появились подробности ДТП с микроавтобусом в Калмыкии

Водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу движения перед столкновением с грузовиком в Калмыкии, где погибли семь человек и пострадали еще 11, сообщили... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T08:19:00+03:00

2025-05-19T08:19:00+03:00

2025-05-19T08:22:00+03:00

происшествия

республика калмыкия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая - РИА Новости, Юлия Насулина. Водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу движения перед столкновением с грузовиком в Калмыкии, где погибли семь человек и пострадали еще 11, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Предварительно, микроавтобус выехал на встречку, после чего произошло столкновение с грузовиком", - сказал собеседник агентства.По информации МВД по Калмыкии, микроавтобус Volkswagen и грузовик FAW столкнулись на 1211-м километре дороги Р-22 "Москва-Тамбов-Волгоград-Астрахань". Семь человек погибли, 11 пострадали. По данным СК РФ, пострадали 12 человек, возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц".

https://ria.ru/20250428/dtp-2013819574.html

республика калмыкия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика калмыкия