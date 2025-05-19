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Появились подробности ДТП с микроавтобусом в Калмыкии - РИА Новости, 19.05.2025
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08:19 19.05.2025 (обновлено: 08:22 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/dtp-2017760788.html
Появились подробности ДТП с микроавтобусом в Калмыкии
Появились подробности ДТП с микроавтобусом в Калмыкии - РИА Новости, 19.05.2025
Появились подробности ДТП с микроавтобусом в Калмыкии
Водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу движения перед столкновением с грузовиком в Калмыкии, где погибли семь человек и пострадали еще 11, сообщили... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T08:19:00+03:00
2025-05-19T08:22:00+03:00
происшествия
республика калмыкия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая - РИА Новости, Юлия Насулина. Водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу движения перед столкновением с грузовиком в Калмыкии, где погибли семь человек и пострадали еще 11, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Предварительно, микроавтобус выехал на встречку, после чего произошло столкновение с грузовиком", - сказал собеседник агентства.По информации МВД по Калмыкии, микроавтобус Volkswagen и грузовик FAW столкнулись на 1211-м километре дороги Р-22 "Москва-Тамбов-Волгоград-Астрахань". Семь человек погибли, 11 пострадали. По данным СК РФ, пострадали 12 человек, возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц".
https://ria.ru/20250428/dtp-2013819574.html
республика калмыкия
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происшествия, республика калмыкия
Происшествия, Республика Калмыкия
Появились подробности ДТП с микроавтобусом в Калмыкии

Микроавтобус выехал на встречку перед столкновением с грузовиком в Калмыкии

© Фото : МЧС Республики Калмыкия/TelegramМесто ДТП в Юстинском районе в Калмыкии
Место ДТП в Юстинском районе в Калмыкии - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Фото : МЧС Республики Калмыкия/Telegram
Место ДТП в Юстинском районе в Калмыкии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая - РИА Новости, Юлия Насулина. Водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу движения перед столкновением с грузовиком в Калмыкии, где погибли семь человек и пострадали еще 11, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«
"Предварительно, микроавтобус выехал на встречку, после чего произошло столкновение с грузовиком", - сказал собеседник агентства.
По информации МВД по Калмыкии, микроавтобус Volkswagen и грузовик FAW столкнулись на 1211-м километре дороги Р-22 "Москва-Тамбов-Волгоград-Астрахань". Семь человек погибли, 11 пострадали. По данным СК РФ, пострадали 12 человек, возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц".
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ПроисшествияРеспублика Калмыкия
 
 
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