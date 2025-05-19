https://ria.ru/20250519/dtp-2017756608.html

Общее число погибших и раненых при ДТП в Калмыкии составило 18 человек

Общее число погибших и раненых при ДТП в Калмыкии составило 18 человек - РИА Новости, 19.05.2025

Общее число погибших и раненых при ДТП в Калмыкии составило 18 человек

Среди 7 погибших в ДТП в Калмыкии есть двое волгоградцев, информирует пресс-служба администрации Волгоградской области в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T07:11:00+03:00

2025-05-19T07:11:00+03:00

2025-05-19T07:33:00+03:00

происшествия

республика калмыкия

волгоградская область

россия

андрей бочаров

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 19 мая - РИА Новости. Среди 7 погибших в ДТП в Калмыкии есть двое волгоградцев, информирует пресс-служба администрации Волгоградской области в своем Telegram-канале.Ранее главное управление МЧС России по республике сообщало, что семь человек погибли, 11 пострадали в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Юстинском районе Калмыкии. По данным СК РФ, пострадали 12 человек, возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц"."По предварительной информации, в ДТП, произошедшем около четырёх часов утра в Юстинском районе Калмыкии, всего пострадали 18 человек, из них семеро - погибли, в том числе двое волгоградцев. Одиннадцати пассажирам, в том числе одному жителю Волгоградской области, медицинскую помощь оказывают в местной ЦРБ", - сообщает администрация Волгоградской области.Отмечается, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров дал поручение профильным ведомствам организовать взаимодействие с властями Калмыкии в связи с ДТП.По данным властей, 11 пострадавших пассажиров, среди которых один житель Волгоградской области, доставили в местную районную больницу.

https://ria.ru/20250518/dtp-2017732556.html

https://ria.ru/20250518/podmoskove-2017634961.html

республика калмыкия

волгоградская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, республика калмыкия, волгоградская область, россия, андрей бочаров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)