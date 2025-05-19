https://ria.ru/20250519/dtp-2017755725.html

Число пострадавших в ДТП в Калмыкии увеличилось

Число пострадавших в ДТП в Калмыкии увеличилось - РИА Новости, 19.05.2025

Число пострадавших в ДТП в Калмыкии увеличилось

Число пострадавших в ДТП в Юстинском районе Калмыкии увеличилось, заведено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по республике. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T06:52:00+03:00

2025-05-19T06:52:00+03:00

2025-05-19T06:52:00+03:00

происшествия

россия

республика калмыкия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП в Юстинском районе Калмыкии увеличилось, заведено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по республике. Ранее главное управление МЧС России по республике сообщало, что семь человек погибли, 11 пострадали в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Юстинском районе Калмыкии. "Следственными органами СК России по Республике Калмыкия по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц)... В результате дорожно-транспортного происшествия погибли семь пассажиров микроавтобуса, 12 человек с различными травмами доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в ходе расследования будет изучена техническая документация на транспортное средство, а также назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинское освидетельствование водителя автобуса, отметило ведомство. Следственное управление обратилось в прокуратуру с ходатайством об изъятии и передаче материалов проверки по факту ДТП из органов полиции с целью его дальнейшего расследования.

https://ria.ru/20250518/dtp-2017732556.html

https://ria.ru/20250518/podmoskove-2017634961.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, республика калмыкия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)