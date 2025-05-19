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Число пострадавших в ДТП в Калмыкии увеличилось - РИА Новости, 19.05.2025
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06:52 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/dtp-2017755725.html
Число пострадавших в ДТП в Калмыкии увеличилось
Число пострадавших в ДТП в Калмыкии увеличилось - РИА Новости, 19.05.2025
Число пострадавших в ДТП в Калмыкии увеличилось
Число пострадавших в ДТП в Юстинском районе Калмыкии увеличилось, заведено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по республике. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T06:52:00+03:00
2025-05-19T06:52:00+03:00
происшествия
россия
республика калмыкия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП в Юстинском районе Калмыкии увеличилось, заведено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по республике. Ранее главное управление МЧС России по республике сообщало, что семь человек погибли, 11 пострадали в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Юстинском районе Калмыкии. "Следственными органами СК России по Республике Калмыкия по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц)... В результате дорожно-транспортного происшествия погибли семь пассажиров микроавтобуса, 12 человек с различными травмами доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в ходе расследования будет изучена техническая документация на транспортное средство, а также назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинское освидетельствование водителя автобуса, отметило ведомство. Следственное управление обратилось в прокуратуру с ходатайством об изъятии и передаче материалов проверки по факту ДТП из органов полиции с целью его дальнейшего расследования.
https://ria.ru/20250518/dtp-2017732556.html
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происшествия, россия, республика калмыкия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Республика Калмыкия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Число пострадавших в ДТП в Калмыкии увеличилось

СК возбудил дело после ДТП в Юстинском районе Калмыкии, где погибли семь человек

© Фото : МЧС Республики Калмыкия/TelegramМесто ДТП в Юстинском районе в Калмыкии
Место ДТП в Юстинском районе в Калмыкии - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Фото : МЧС Республики Калмыкия/Telegram
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП в Юстинском районе Калмыкии увеличилось, заведено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по республике.
Ранее главное управление МЧС России по республике сообщало, что семь человек погибли, 11 пострадали в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Юстинском районе Калмыкии.
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"Следственными органами СК России по Республике Калмыкия по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц)... В результате дорожно-транспортного происшествия погибли семь пассажиров микроавтобуса, 12 человек с различными травмами доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в ходе расследования будет изучена техническая документация на транспортное средство, а также назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинское освидетельствование водителя автобуса, отметило ведомство.
Следственное управление обратилось в прокуратуру с ходатайством об изъятии и передаче материалов проверки по факту ДТП из органов полиции с целью его дальнейшего расследования.
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ПроисшествияРоссияРеспублика КалмыкияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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