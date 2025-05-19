СК в Кызыле возбудил дело после ДТП, в котором погибла женщина
СК в Кызыле возбудил дело после ДТП, виновника которого связывали с Ховалыгом
© Фото : СУ СКР по Республике Тыва/TelegramПоследствие ДТП в Кызыле с участием 17-летнего водителя без водительских прав
Последствие ДТП в Кызыле с участием 17-летнего водителя без водительских прав
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КРАСНОЯРСК, 19 мая – РИА Новости. Следователи СК в Кызыле возбудили уголовное дело после ДТП, виновнику которого приписывали родство с главой Тувы Владиславом Ховалыгом, сообщает следственное управление СКР по региону.
"СУ СК России по Республике Тыва по факту дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 18 мая около 17 часов (13.00 мск) на пересечении улиц Интернациональная и Щетинкина-Кравченко города Кызыла, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 4 статьи 264 УК РФ "нарушение лицом, не имеющим права управления транспортным средством и управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.
В воскресенье республиканское МВД сообщало, что около 18.00 (14.00 мск) произошло ДТП со смертельным исходом. Семнадцатилетний водитель Toyota Prado не предоставил преимущество в движении водителю Volvo и врезался в него. В результате ДТП погибла 38-летняя пассажирка Volvo. По данным главного управления МЧС по республике Тыва, погибшей оказалась начальник отделения по обеспечению кадровой работы, майор внутренней службы республиканского МЧС Валерия Коваленко.
Позже в социальных сетях региона распространилась информация о том, что за рулем Toyota находился якобы родственник главы Тувы Владислава Ховалыга, которую губернатор опроверг.
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