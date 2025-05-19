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СК в Кызыле возбудил дело после ДТП, в котором погибла женщина - РИА Новости, 19.05.2025
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06:49 19.05.2025 (обновлено: 10:40 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/dtp-2017755547.html
СК в Кызыле возбудил дело после ДТП, в котором погибла женщина
СК в Кызыле возбудил дело после ДТП, в котором погибла женщина - РИА Новости, 19.05.2025
СК в Кызыле возбудил дело после ДТП, в котором погибла женщина
Следователи СК в Кызыле возбудили уголовное дело после ДТП, виновнику которого приписывали родство с главой Тувы Владиславом Ховалыгом, сообщает следственное... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T06:49:00+03:00
2025-05-19T10:40:00+03:00
происшествия
авто
кызыл
россия
республика тыва
владислав ховалыг
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 19 мая – РИА Новости. Следователи СК в Кызыле возбудили уголовное дело после ДТП, виновнику которого приписывали родство с главой Тувы Владиславом Ховалыгом, сообщает следственное управление СКР по региону. "СУ СК России по Республике Тыва по факту дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 18 мая около 17 часов (13.00 мск) на пересечении улиц Интернациональная и Щетинкина-Кравченко города Кызыла, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 4 статьи 264 УК РФ "нарушение лицом, не имеющим права управления транспортным средством и управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении. В воскресенье республиканское МВД сообщало, что около 18.00 (14.00 мск) произошло ДТП со смертельным исходом. Семнадцатилетний водитель Toyota Prado не предоставил преимущество в движении водителю Volvo и врезался в него. В результате ДТП погибла 38-летняя пассажирка Volvo. По данным главного управления МЧС по республике Тыва, погибшей оказалась начальник отделения по обеспечению кадровой работы, майор внутренней службы республиканского МЧС Валерия Коваленко. Позже в социальных сетях региона распространилась информация о том, что за рулем Toyota находился якобы родственник главы Тувы Владислава Ховалыга, которую губернатор опроверг.
https://ria.ru/20250519/dtp-2017748384.html
https://ria.ru/20231222/dtp-1917554492.html
кызыл
россия
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происшествия, авто, кызыл, россия, республика тыва, владислав ховалыг, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Авто, Кызыл, Россия, Республика Тыва, Владислав Ховалыг, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СК в Кызыле возбудил дело после ДТП, в котором погибла женщина

СК в Кызыле возбудил дело после ДТП, виновника которого связывали с Ховалыгом

© Фото : СУ СКР по Республике Тыва/TelegramПоследствие ДТП в Кызыле с участием 17-летнего водителя без водительских прав
Последствие ДТП в Кызыле с участием 17-летнего водителя без водительских прав - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Фото : СУ СКР по Республике Тыва/Telegram
Последствие ДТП в Кызыле с участием 17-летнего водителя без водительских прав
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КРАСНОЯРСК, 19 мая – РИА Новости. Следователи СК в Кызыле возбудили уголовное дело после ДТП, виновнику которого приписывали родство с главой Тувы Владиславом Ховалыгом, сообщает следственное управление СКР по региону.
"СУ СК России по Республике Тыва по факту дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 18 мая около 17 часов (13.00 мск) на пересечении улиц Интернациональная и Щетинкина-Кравченко города Кызыла, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 4 статьи 264 УК РФ "нарушение лицом, не имеющим права управления транспортным средством и управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.
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В воскресенье республиканское МВД сообщало, что около 18.00 (14.00 мск) произошло ДТП со смертельным исходом. Семнадцатилетний водитель Toyota Prado не предоставил преимущество в движении водителю Volvo и врезался в него. В результате ДТП погибла 38-летняя пассажирка Volvo. По данным главного управления МЧС по республике Тыва, погибшей оказалась начальник отделения по обеспечению кадровой работы, майор внутренней службы республиканского МЧС Валерия Коваленко.
Позже в социальных сетях региона распространилась информация о том, что за рулем Toyota находился якобы родственник главы Тувы Владислава Ховалыга, которую губернатор опроверг.
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ПроисшествияАвтоКызылРоссияРеспублика ТываВладислав ХовалыгСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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