https://ria.ru/20250519/dtp-2017755547.html

СК в Кызыле возбудил дело после ДТП, в котором погибла женщина

СК в Кызыле возбудил дело после ДТП, в котором погибла женщина - РИА Новости, 19.05.2025

СК в Кызыле возбудил дело после ДТП, в котором погибла женщина

Следователи СК в Кызыле возбудили уголовное дело после ДТП, виновнику которого приписывали родство с главой Тувы Владиславом Ховалыгом, сообщает следственное... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T06:49:00+03:00

2025-05-19T06:49:00+03:00

2025-05-19T10:40:00+03:00

происшествия

авто

кызыл

россия

республика тыва

владислав ховалыг

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОЯРСК, 19 мая – РИА Новости. Следователи СК в Кызыле возбудили уголовное дело после ДТП, виновнику которого приписывали родство с главой Тувы Владиславом Ховалыгом, сообщает следственное управление СКР по региону. "СУ СК России по Республике Тыва по факту дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 18 мая около 17 часов (13.00 мск) на пересечении улиц Интернациональная и Щетинкина-Кравченко города Кызыла, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 4 статьи 264 УК РФ "нарушение лицом, не имеющим права управления транспортным средством и управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении. В воскресенье республиканское МВД сообщало, что около 18.00 (14.00 мск) произошло ДТП со смертельным исходом. Семнадцатилетний водитель Toyota Prado не предоставил преимущество в движении водителю Volvo и врезался в него. В результате ДТП погибла 38-летняя пассажирка Volvo. По данным главного управления МЧС по республике Тыва, погибшей оказалась начальник отделения по обеспечению кадровой работы, майор внутренней службы республиканского МЧС Валерия Коваленко. Позже в социальных сетях региона распространилась информация о том, что за рулем Toyota находился якобы родственник главы Тувы Владислава Ховалыга, которую губернатор опроверг.

https://ria.ru/20250519/dtp-2017748384.html

https://ria.ru/20231222/dtp-1917554492.html

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россия

республика тыва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, кызыл, россия, республика тыва, владислав ховалыг, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)