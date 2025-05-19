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В ДТП в Калмыкии погибли семь человек - РИА Новости, 19.05.2025
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04:03 19.05.2025 (обновлено: 09:17 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/dtp-2017748384.html
В ДТП в Калмыкии погибли семь человек
В ДТП в Калмыкии погибли семь человек - РИА Новости, 19.05.2025
В ДТП в Калмыкии погибли семь человек
В ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Калмыкии погибли семь человек, заявило главное управление МЧС по республике. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T04:03:00+03:00
2025-05-19T09:17:00+03:00
происшествия
республика калмыкия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
тамбов
авто
следственный комитет россии (ск рф)
москва
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Калмыкии погибли семь человек, заявило главное управление МЧС по республике."В 02:30 в Юстинском районе на 1211-м километре ФАД Р-22 "Каспий" автомобильная дорога Москва — Тамбов — Волгоград — Астрахань произошло лобовое столкновение микроавтобуса Volkswagen и грузового автомобиля, погибло семь человек, оказана помощь 11 пострадавшим", — говорится в релизе.По данным ведомства, детей среди жертв и раненых нет.Позднее СК сообщил о еще одном пострадавшем. Возбуждено дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц".Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу перед столкновением с грузовиком.К месту ДТП выезжали сотрудники Юстинского пожарно-спасательного гарнизона.
https://ria.ru/20250518/dtp-2017732556.html
республика калмыкия
россия
тамбов
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происшествия, республика калмыкия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, тамбов, авто, следственный комитет россии (ск рф), москва
Происшествия, Республика Калмыкия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Тамбов, Авто, Следственный комитет России (СК РФ), Москва
В ДТП в Калмыкии погибли семь человек

В ДТП с микроавтобусом в Калмыкии погибли семь человек, еще 12 пострадали

© Фото : МЧС Республики Калмыкия/TelegramМесто ДТП в Юстинском районе в Калмыкии
Место ДТП в Юстинском районе в Калмыкии - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Фото : МЧС Республики Калмыкия/Telegram
Место ДТП в Юстинском районе в Калмыкии
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Калмыкии погибли семь человек, заявило главное управление МЧС по республике.
"В 02:30 в Юстинском районе на 1211-м километре ФАД Р-22 "Каспий" автомобильная дорога Москва — Тамбов — Волгоград — Астрахань произошло лобовое столкновение микроавтобуса Volkswagen и грузового автомобиля, погибло семь человек, оказана помощь 11 пострадавшим", — говорится в релизе.
© Фото : МЧС Республики Калмыкия/TelegramМесто ДТП в Юстинском районе в Калмыкии
Место ДТП в Юстинском районе в Калмыкии - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Фото : МЧС Республики Калмыкия/Telegram
Место ДТП в Юстинском районе в Калмыкии
По данным ведомства, детей среди жертв и раненых нет.
Позднее СК сообщил о еще одном пострадавшем. Возбуждено дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц".
Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу перед столкновением с грузовиком.
К месту ДТП выезжали сотрудники Юстинского пожарно-спасательного гарнизона.
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ПроисшествияРеспублика КалмыкияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияТамбовАвтоСледственный комитет России (СК РФ)Москва
 
 
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