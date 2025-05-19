https://ria.ru/20250519/dtp-2017748384.html

В ДТП в Калмыкии погибли семь человек

В ДТП в Калмыкии погибли семь человек - РИА Новости, 19.05.2025

В ДТП в Калмыкии погибли семь человек

В ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Калмыкии погибли семь человек, заявило главное управление МЧС по республике. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T04:03:00+03:00

2025-05-19T04:03:00+03:00

2025-05-19T09:17:00+03:00

происшествия

республика калмыкия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

тамбов

авто

следственный комитет россии (ск рф)

москва

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Калмыкии погибли семь человек, заявило главное управление МЧС по республике."В 02:30 в Юстинском районе на 1211-м километре ФАД Р-22 "Каспий" автомобильная дорога Москва — Тамбов — Волгоград — Астрахань произошло лобовое столкновение микроавтобуса Volkswagen и грузового автомобиля, погибло семь человек, оказана помощь 11 пострадавшим", — говорится в релизе.По данным ведомства, детей среди жертв и раненых нет.Позднее СК сообщил о еще одном пострадавшем. Возбуждено дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц".Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу перед столкновением с грузовиком.К месту ДТП выезжали сотрудники Юстинского пожарно-спасательного гарнизона.

https://ria.ru/20250518/dtp-2017732556.html

республика калмыкия

россия

тамбов

москва

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, республика калмыкия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, тамбов, авто, следственный комитет россии (ск рф), москва