https://ria.ru/20250519/draka-2017810793.html

В Магаданской области педагог обратился в полицию после драки с учеником

В Магаданской области педагог обратился в полицию после драки с учеником - РИА Новости, 19.05.2025

В Магаданской области педагог обратился в полицию после драки с учеником

Учитель школы города Сусуман в Магаданской области обратился в полицию с заявлением о причинении телесных повреждений после конфликта с учеником, сообщило УМВД... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T12:42:00+03:00

2025-05-19T12:42:00+03:00

2025-05-19T12:42:00+03:00

происшествия

сусуман

магаданская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МАГАДАН, 19 мая - РИА Новости. Учитель школы города Сусуман в Магаданской области обратился в полицию с заявлением о причинении телесных повреждений после конфликта с учеником, сообщило УМВД России по региону. Ранее в социальных сетях появилось видео драки педагога сусуманской средней школы с учеником, в кадре слышна ненормативная лексика. "В дежурную часть отделения МВД России "Сусуманское" поступило заявление от педагога местной средней школы о причинении телесных повреждений. Предварительно установлено, что конфликт произошел с учеником 2009 года рождения из-за использования мобильного телефона. Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося", - говорится в сообщении. В прокуратуре региона сообщили, что держат полицейское расследование на контроле.

https://ria.ru/20250519/shkola-2017806693.html

сусуман

магаданская область

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происшествия, сусуман, магаданская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)