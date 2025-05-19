https://ria.ru/20250519/draka-2017810793.html
В Магаданской области педагог обратился в полицию после драки с учеником
В Магаданской области педагог обратился в полицию после драки с учеником - РИА Новости, 19.05.2025
В Магаданской области педагог обратился в полицию после драки с учеником
Учитель школы города Сусуман в Магаданской области обратился в полицию с заявлением о причинении телесных повреждений после конфликта с учеником, сообщило УМВД... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T12:42:00+03:00
2025-05-19T12:42:00+03:00
2025-05-19T12:42:00+03:00
происшествия
сусуман
магаданская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/46260/81/462608137_0:215:2503:1623_1920x0_80_0_0_8fd859d6bf3326e241cac949561011d9.jpg
МАГАДАН, 19 мая - РИА Новости. Учитель школы города Сусуман в Магаданской области обратился в полицию с заявлением о причинении телесных повреждений после конфликта с учеником, сообщило УМВД России по региону. Ранее в социальных сетях появилось видео драки педагога сусуманской средней школы с учеником, в кадре слышна ненормативная лексика. "В дежурную часть отделения МВД России "Сусуманское" поступило заявление от педагога местной средней школы о причинении телесных повреждений. Предварительно установлено, что конфликт произошел с учеником 2009 года рождения из-за использования мобильного телефона. Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося", - говорится в сообщении. В прокуратуре региона сообщили, что держат полицейское расследование на контроле.
https://ria.ru/20250519/shkola-2017806693.html
сусуман
магаданская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/46260/81/462608137_27:0:2476:1837_1920x0_80_0_0_9a6f306c076121d6e456948bcd94b06e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сусуман, магаданская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Сусуман, Магаданская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Магаданской области педагог обратился в полицию после драки с учеником
В городе Сусуман учитель обратился в полицию с заявлением после драки с учеником