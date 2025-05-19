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В Магаданской области педагог обратился в полицию после драки с учеником - РИА Новости, 19.05.2025
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12:42 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/draka-2017810793.html
В Магаданской области педагог обратился в полицию после драки с учеником
В Магаданской области педагог обратился в полицию после драки с учеником - РИА Новости, 19.05.2025
В Магаданской области педагог обратился в полицию после драки с учеником
Учитель школы города Сусуман в Магаданской области обратился в полицию с заявлением о причинении телесных повреждений после конфликта с учеником, сообщило УМВД... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T12:42:00+03:00
2025-05-19T12:42:00+03:00
происшествия
сусуман
магаданская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МАГАДАН, 19 мая - РИА Новости. Учитель школы города Сусуман в Магаданской области обратился в полицию с заявлением о причинении телесных повреждений после конфликта с учеником, сообщило УМВД России по региону. Ранее в социальных сетях появилось видео драки педагога сусуманской средней школы с учеником, в кадре слышна ненормативная лексика. "В дежурную часть отделения МВД России "Сусуманское" поступило заявление от педагога местной средней школы о причинении телесных повреждений. Предварительно установлено, что конфликт произошел с учеником 2009 года рождения из-за использования мобильного телефона. Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося", - говорится в сообщении. В прокуратуре региона сообщили, что держат полицейское расследование на контроле.
https://ria.ru/20250519/shkola-2017806693.html
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происшествия, сусуман, магаданская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Сусуман, Магаданская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Магаданской области педагог обратился в полицию после драки с учеником

В городе Сусуман учитель обратился в полицию с заявлением после драки с учеником

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. Архивное фото
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МАГАДАН, 19 мая - РИА Новости. Учитель школы города Сусуман в Магаданской области обратился в полицию с заявлением о причинении телесных повреждений после конфликта с учеником, сообщило УМВД России по региону.
Ранее в социальных сетях появилось видео драки педагога сусуманской средней школы с учеником, в кадре слышна ненормативная лексика.
"В дежурную часть отделения МВД России "Сусуманское" поступило заявление от педагога местной средней школы о причинении телесных повреждений. Предварительно установлено, что конфликт произошел с учеником 2009 года рождения из-за использования мобильного телефона. Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося", - говорится в сообщении.
В прокуратуре региона сообщили, что держат полицейское расследование на контроле.
Кадр видео, снятого в школе Хорольского округа Приморья, где учитель бьёт школьницу - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
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ПроисшествияСусуманМагаданская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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