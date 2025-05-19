https://ria.ru/20250519/dopros-2017826479.html

Один из задержанных за подготовку терактов в Ставрополье признал вину

Один из задержанных за подготовку терактов в Ставрополье признал вину - РИА Новости, 19.05.2025

Один из задержанных за подготовку терактов в Ставрополье признал вину

Один из подростков, задержанный за подготовку нападения на полицейских 9 мая в Ставропольском крае, признал вину, говорится в видеозаписи допроса СК РФ. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T13:48:00+03:00

2025-05-19T13:48:00+03:00

2025-05-19T13:48:00+03:00

происшествия

россия

ставропольский край

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017791622_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e344925577de1bfe8486a90684cbf45f.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Один из подростков, задержанный за подготовку нападения на полицейских 9 мая в Ставропольском крае, признал вину, говорится в видеозаписи допроса СК РФ. "Вину свою признаю", - сказал один из подростков на видео с допроса. Ранее ФСБ России сообщала о том, что подростки, являвшиеся членами международной террористической организации, хотели совершить нападения на полицейских в Ставропольском крае 9 мая во время празднования 80-летия Великой Победы, но были задержаны. По информации спецслужбы, ФСБ во взаимодействии со Следственным комитетом и МВД РФ на Ставрополье предотвратили серию преступлений террористической направленности. Задержаны девять местных жителей, из них 8 несовершеннолетних граждан РФ, приверженцев международной террористическом организации (МТО). Злоумышленники 9 мая планировали совершить нападения на сотрудников полиции во время празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне в одном из муниципалитетов Ставропольского края. Осуществить задуманное им не удалось, так как накануне сотрудниками ФСБ России были задержаны лидеры, а в последующем другие участники ячейки МТО. Отмечается, что следственным управлением СК РФ по Ставропольскому краю в отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по статьям об организации деятельности террористической организации и участии в деятельности такой организации, а также о содействии террористической деятельности. Сейчас все подозреваемые задержаны. Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

https://ria.ru/20250516/novosibirsk-2017444556.html

https://ria.ru/20250515/belgorod-2017219157.html

россия

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Допрос подростков, планировавших теракты на Ставрополье во время празднования Дня Победы Допрос подростков, планировавших теракты на Ставрополье во время празднования Дня Победы 2025-05-19T13:48 true PT2M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, ставропольский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)