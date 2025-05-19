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Один из задержанных за подготовку терактов в Ставрополье признал вину - РИА Новости, 19.05.2025
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13:48 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/dopros-2017826479.html
Один из задержанных за подготовку терактов в Ставрополье признал вину
Один из задержанных за подготовку терактов в Ставрополье признал вину - РИА Новости, 19.05.2025
Один из задержанных за подготовку терактов в Ставрополье признал вину
Один из подростков, задержанный за подготовку нападения на полицейских 9 мая в Ставропольском крае, признал вину, говорится в видеозаписи допроса СК РФ. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T13:48:00+03:00
2025-05-19T13:48:00+03:00
происшествия
россия
ставропольский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Один из подростков, задержанный за подготовку нападения на полицейских 9 мая в Ставропольском крае, признал вину, говорится в видеозаписи допроса СК РФ. "Вину свою признаю", - сказал один из подростков на видео с допроса. Ранее ФСБ России сообщала о том, что подростки, являвшиеся членами международной террористической организации, хотели совершить нападения на полицейских в Ставропольском крае 9 мая во время празднования 80-летия Великой Победы, но были задержаны. По информации спецслужбы, ФСБ во взаимодействии со Следственным комитетом и МВД РФ на Ставрополье предотвратили серию преступлений террористической направленности. Задержаны девять местных жителей, из них 8 несовершеннолетних граждан РФ, приверженцев международной террористическом организации (МТО). Злоумышленники 9 мая планировали совершить нападения на сотрудников полиции во время празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне в одном из муниципалитетов Ставропольского края. Осуществить задуманное им не удалось, так как накануне сотрудниками ФСБ России были задержаны лидеры, а в последующем другие участники ячейки МТО. Отмечается, что следственным управлением СК РФ по Ставропольскому краю в отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по статьям об организации деятельности террористической организации и участии в деятельности такой организации, а также о содействии террористической деятельности. Сейчас все подозреваемые задержаны. Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
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353
60
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Допрос подростков, планировавших теракты на Ставрополье во время празднования Дня Победы
Допрос подростков, планировавших теракты на Ставрополье во время празднования Дня Победы
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происшествия, россия, ставропольский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ставропольский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
Один из задержанных за подготовку терактов в Ставрополье признал вину

Один из задержанных за подготовку терактов в Ставрополье на 9 мая признал вину

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Один из подростков, задержанный за подготовку нападения на полицейских 9 мая в Ставропольском крае, признал вину, говорится в видеозаписи допроса СК РФ.
"Вину свою признаю", - сказал один из подростков на видео с допроса.
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Ранее ФСБ России сообщала о том, что подростки, являвшиеся членами международной террористической организации, хотели совершить нападения на полицейских в Ставропольском крае 9 мая во время празднования 80-летия Великой Победы, но были задержаны.
По информации спецслужбы, ФСБ во взаимодействии со Следственным комитетом и МВД РФ на Ставрополье предотвратили серию преступлений террористической направленности. Задержаны девять местных жителей, из них 8 несовершеннолетних граждан РФ, приверженцев международной террористическом организации (МТО). Злоумышленники 9 мая планировали совершить нападения на сотрудников полиции во время празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне в одном из муниципалитетов Ставропольского края. Осуществить задуманное им не удалось, так как накануне сотрудниками ФСБ России были задержаны лидеры, а в последующем другие участники ячейки МТО.
Отмечается, что следственным управлением СК РФ по Ставропольскому краю в отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по статьям об организации деятельности террористической организации и участии в деятельности такой организации, а также о содействии террористической деятельности.
Сейчас все подозреваемые задержаны. Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
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ПроисшествияРоссияСтавропольский крайФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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