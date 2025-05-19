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Житель ДНР спас раненых российских штурмовиков - РИА Новости, 19.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:39 19.05.2025 (обновлено: 23:40 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/dnr-2017958672.html
Житель ДНР спас раненых российских штурмовиков
Житель ДНР спас раненых российских штурмовиков - РИА Новости, 19.05.2025
Житель ДНР спас раненых российских штурмовиков
Местный житель в Новотроицком (ДНР) помогал раненым штурмовикам ВС РФ и спас их от гранат украинских боевиков, сообщил РИА Новости боец 56-го отдельного... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T23:39:00+03:00
2025-05-19T23:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 19 мая – РИА Новости. Местный житель в Новотроицком (ДНР) помогал раненым штурмовикам ВС РФ и спас их от гранат украинских боевиков, сообщил РИА Новости боец 56-го отдельного батальона специального назначения "Хан" 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Механик". "В Новотроицком (ДНР) был случай, можно сказать, от односельчанина моего. Сидел он до последнего, и когда нацисты эти (боевики ВСУ – ред.) уходили, он жил в подвале. С ним были раненые бойцы российской армии, штурмовики. И вот пацанам нашим раненым выходил там ночью, в колодец воды набирал, где-то какие-то продукты, какие-то консервы, перебинтовывал", - рассказал боец. По его словам, когда последние украинские военные уходили, они закидывали в подвал гранаты. "А этот гражданский рассказал: "Нас спасло только то, что в подвале, в подвале я вырыл еще одну нишу, и мы туда спрятались", – сказал собеседник агентства. По словам "Механика", мирный житель, оказавший помощь российским штурмовикам, после освобождения населенного пункта оказался в пункте временного размещения, где и рассказал эту историю.
https://ria.ru/20250518/vsu-2017734338.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия
Житель ДНР спас раненых российских штурмовиков

Житель Новотроицкого в ДНР спас от гранат раненых российских штурмовиков

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 мая – РИА Новости. Местный житель в Новотроицком (ДНР) помогал раненым штурмовикам ВС РФ и спас их от гранат украинских боевиков, сообщил РИА Новости боец 56-го отдельного батальона специального назначения "Хан" 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Механик".
"В Новотроицком (ДНР) был случай, можно сказать, от односельчанина моего. Сидел он до последнего, и когда нацисты эти (боевики ВСУ – ред.) уходили, он жил в подвале. С ним были раненые бойцы российской армии, штурмовики. И вот пацанам нашим раненым выходил там ночью, в колодец воды набирал, где-то какие-то продукты, какие-то консервы, перебинтовывал", - рассказал боец.
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По его словам, когда последние украинские военные уходили, они закидывали в подвал гранаты.
"А этот гражданский рассказал: "Нас спасло только то, что в подвале, в подвале я вырыл еще одну нишу, и мы туда спрятались", – сказал собеседник агентства.
По словам "Механика", мирный житель, оказавший помощь российским штурмовикам, после освобождения населенного пункта оказался в пункте временного размещения, где и рассказал эту историю.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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