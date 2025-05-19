https://ria.ru/20250519/dnr-2017958672.html

Житель ДНР спас раненых российских штурмовиков

Житель ДНР спас раненых российских штурмовиков - РИА Новости, 19.05.2025

Житель ДНР спас раненых российских штурмовиков

Местный житель в Новотроицком (ДНР) помогал раненым штурмовикам ВС РФ и спас их от гранат украинских боевиков, сообщил РИА Новости боец 56-го отдельного... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T23:39:00+03:00

2025-05-19T23:39:00+03:00

2025-05-19T23:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647664_0:0:3202:1802_1920x0_80_0_0_f7da26700f2d6bfd9f44ac6f0bff88f5.jpg

ДОНЕЦК, 19 мая – РИА Новости. Местный житель в Новотроицком (ДНР) помогал раненым штурмовикам ВС РФ и спас их от гранат украинских боевиков, сообщил РИА Новости боец 56-го отдельного батальона специального назначения "Хан" 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Механик". "В Новотроицком (ДНР) был случай, можно сказать, от односельчанина моего. Сидел он до последнего, и когда нацисты эти (боевики ВСУ – ред.) уходили, он жил в подвале. С ним были раненые бойцы российской армии, штурмовики. И вот пацанам нашим раненым выходил там ночью, в колодец воды набирал, где-то какие-то продукты, какие-то консервы, перебинтовывал", - рассказал боец. По его словам, когда последние украинские военные уходили, они закидывали в подвал гранаты. "А этот гражданский рассказал: "Нас спасло только то, что в подвале, в подвале я вырыл еще одну нишу, и мы туда спрятались", – сказал собеседник агентства. По словам "Механика", мирный житель, оказавший помощь российским штурмовикам, после освобождения населенного пункта оказался в пункте временного размещения, где и рассказал эту историю.

https://ria.ru/20250518/vsu-2017734338.html

https://ria.ru/20250518/vsu-2017644744.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия