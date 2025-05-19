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При детонации взрывоопасного предмета в ДНР пострадали два мирных жителя

При детонации взрывоопасного предмета в ДНР пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 19.05.2025

При детонации взрывоопасного предмета в ДНР пострадали два мирных жителя

Два мирных жителя получили ранения в результате детонации взрывоопасного предмета украинских войск в Николаевке в ДНР, сообщил в понедельник глава республики... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T21:39:00+03:00

2025-05-19T21:39:00+03:00

2025-05-19T21:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате детонации взрывоопасного предмета украинских войск в Николаевке в ДНР, сообщил в понедельник глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. "В Николаевке Тельмановского муниципального округа при детонации взрывоопасного предмета вооруженных формирований Украины ранения средней степени тяжести получили мужчины 1981 и 1990 годов рождения", - написал Пушилин, отметив, что пострадавшим оказывается медицинская помощь. Кроме того, по его данным, ВСУ в понедельник пять раз атаковали территорию ДНР, применив ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, россия, происшествия