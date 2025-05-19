https://ria.ru/20250519/dnr-2017755354.html
В ДНР за неделю сорвали более 240 атак украинских БПЛА
В ДНР за неделю сорвали более 240 атак украинских БПЛА - РИА Новости, 19.05.2025
В ДНР за неделю сорвали более 240 атак украинских БПЛА
Более 240 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре республики сорвали в ДНР за минувшую неделю, сообщает... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T06:36:00+03:00
2025-05-19T06:36:00+03:00
2025-05-19T06:36:00+03:00
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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Более 240 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре республики сорвали в ДНР за минувшую неделю, сообщает пресс-служба УФСБ России по ДНР. "За прошедшую неделю система "Купол Донбасса" зафиксировала и пресекла 241 попытку украинских беспилотников пересечь охраняемый периметр Донецка, Макеевки и Горловки", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что среди перехваченных дронов ВСУ были 19 новейших образцов беспилотников, которые враг запустил в ночное время суток по мирному населению Донецка. Взрывотехники регионального управления ФСБ России обезвредили БПЛА с помощью специальных технических средств для уничтожения на специализированном полигоне.
https://ria.ru/20250518/ataka-2017649703.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, донецк, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Донецк, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
В ДНР за неделю сорвали более 240 атак украинских БПЛА
В ДНР за неделю сорвали более 240 террористических атак украинских БПЛА