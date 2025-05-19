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В ДНР за неделю сорвали более 240 атак украинских БПЛА - РИА Новости, 19.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:36 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/dnr-2017755354.html
В ДНР за неделю сорвали более 240 атак украинских БПЛА
В ДНР за неделю сорвали более 240 атак украинских БПЛА - РИА Новости, 19.05.2025
В ДНР за неделю сорвали более 240 атак украинских БПЛА
Более 240 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре республики сорвали в ДНР за минувшую неделю, сообщает... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T06:36:00+03:00
2025-05-19T06:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
донецк
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Более 240 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре республики сорвали в ДНР за минувшую неделю, сообщает пресс-служба УФСБ России по ДНР. "За прошедшую неделю система "Купол Донбасса" зафиксировала и пресекла 241 попытку украинских беспилотников пересечь охраняемый периметр Донецка, Макеевки и Горловки", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что среди перехваченных дронов ВСУ были 19 новейших образцов беспилотников, которые враг запустил в ночное время суток по мирному населению Донецка. Взрывотехники регионального управления ФСБ России обезвредили БПЛА с помощью специальных технических средств для уничтожения на специализированном полигоне.
https://ria.ru/20250518/ataka-2017649703.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, россия, донецк, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Донецк, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
В ДНР за неделю сорвали более 240 атак украинских БПЛА

В ДНР за неделю сорвали более 240 террористических атак украинских БПЛА

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКомандный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами
Командный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Командный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Более 240 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре республики сорвали в ДНР за минувшую неделю, сообщает пресс-служба УФСБ России по ДНР.
"За прошедшую неделю система "Купол Донбасса" зафиксировала и пресекла 241 попытку украинских беспилотников пересечь охраняемый периметр Донецка, Макеевки и Горловки", - говорится в сообщении.
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Взрывотехники регионального управления ФСБ России обезвредили БПЛА с помощью специальных технических средств для уничтожения на специализированном полигоне.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияДонецкВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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