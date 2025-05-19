https://ria.ru/20250519/dnr-2017755354.html

В ДНР за неделю сорвали более 240 атак украинских БПЛА

В ДНР за неделю сорвали более 240 атак украинских БПЛА - РИА Новости, 19.05.2025

В ДНР за неделю сорвали более 240 атак украинских БПЛА

Более 240 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре республики сорвали в ДНР за минувшую неделю, сообщает... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T06:36:00+03:00

2025-05-19T06:36:00+03:00

2025-05-19T06:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

донецк

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Более 240 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре республики сорвали в ДНР за минувшую неделю, сообщает пресс-служба УФСБ России по ДНР. "За прошедшую неделю система "Купол Донбасса" зафиксировала и пресекла 241 попытку украинских беспилотников пересечь охраняемый периметр Донецка, Макеевки и Горловки", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что среди перехваченных дронов ВСУ были 19 новейших образцов беспилотников, которые враг запустил в ночное время суток по мирному населению Донецка. Взрывотехники регионального управления ФСБ России обезвредили БПЛА с помощью специальных технических средств для уничтожения на специализированном полигоне.

https://ria.ru/20250518/ataka-2017649703.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, россия, донецк, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность