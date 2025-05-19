Рейтинг@Mail.ru
Двум жителям Новосибирска вынесли приговор за диверсию на железной дороге - РИА Новости, 19.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:33 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/diversiya-2017780053.html
Двум жителям Новосибирска вынесли приговор за диверсию на железной дороге
Двум жителям Новосибирска вынесли приговор за диверсию на железной дороге - РИА Новости, 19.05.2025
Двум жителям Новосибирска вынесли приговор за диверсию на железной дороге
Новосибирский областной суд приговорил 18-летнего и 22-летнего жителей Новосибирска к 6 и 12 годам лишения свободы за диверсию на железной дороге – поджог... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T10:33:00+03:00
2025-05-19T10:33:00+03:00
происшествия
новосибирск
россия
новосибирский областной суд
западно-сибирская транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f7b61d1cefe3fa0fde80cc2b44bc93ee.jpg
НОВОСИБИРСК, 19 мая – РИА Новости. Новосибирский областной суд приговорил 18-летнего и 22-летнего жителей Новосибирска к 6 и 12 годам лишения свободы за диверсию на железной дороге – поджог релейного шкафа, сообщает в понедельник Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "Новосибирский областной суд постановил приговор по уголовному делу в отношении 18-летнего и 22-летнего жителей Новосибирска. Они признаны виновными по пункту "а" части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия)… Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком шесть лет в исправительной колонии общего режима, второму 12 в исправительной колонии строгого режима с отбыванием части наказания в тюрьме", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в ноябре 2023 года обвиняемые, один из которых на момент совершения преступления был несовершеннолетним, за денежное вознаграждение по заданию неизвестного куратора подожгли релейный шкаф на станции Чемской Западно-Сибирской железной дороги Новосибирске. "Их противоправные действия создали угрозу безопасности на железнодорожном транспорте, привели к задержке в движении поездов. Владельцу транспортной инфраструктуры причинен ущерб на общую сумму свыше 65 тысяч рублей", - сообщили в прокуратуре.
https://ria.ru/20250512/prigovor-2016436773.html
новосибирск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_727ec22cb3c2043c19b013a21934d24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирск, россия, новосибирский областной суд, западно-сибирская транспортная прокуратура
Происшествия, Новосибирск, Россия, Новосибирский областной суд, Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Двум жителям Новосибирска вынесли приговор за диверсию на железной дороге

Два жителя Новосибирска получили 6 и 12 лет колонии за поджог релейного шкафа

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НОВОСИБИРСК, 19 мая – РИА Новости. Новосибирский областной суд приговорил 18-летнего и 22-летнего жителей Новосибирска к 6 и 12 годам лишения свободы за диверсию на железной дороге – поджог релейного шкафа, сообщает в понедельник Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"Новосибирский областной суд постановил приговор по уголовному делу в отношении 18-летнего и 22-летнего жителей Новосибирска. Они признаны виновными по пункту "а" части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия)… Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком шесть лет в исправительной колонии общего режима, второму 12 в исправительной колонии строгого режима с отбыванием части наказания в тюрьме", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в ноябре 2023 года обвиняемые, один из которых на момент совершения преступления был несовершеннолетним, за денежное вознаграждение по заданию неизвестного куратора подожгли релейный шкаф на станции Чемской Западно-Сибирской железной дороги Новосибирске.
"Их противоправные действия создали угрозу безопасности на железнодорожном транспорте, привели к задержке в движении поездов. Владельцу транспортной инфраструктуры причинен ущерб на общую сумму свыше 65 тысяч рублей", - сообщили в прокуратуре.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Жителю Новосибирской области дали срок за диверсию на железной дороге
12 мая, 10:29
 
ПроисшествияНовосибирскРоссияНовосибирский областной судЗападно-Сибирская транспортная прокуратура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала