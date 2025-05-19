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Двум жителям Новосибирска вынесли приговор за диверсию на железной дороге
Двум жителям Новосибирска вынесли приговор за диверсию на железной дороге - РИА Новости, 19.05.2025
Двум жителям Новосибирска вынесли приговор за диверсию на железной дороге
Новосибирский областной суд приговорил 18-летнего и 22-летнего жителей Новосибирска к 6 и 12 годам лишения свободы за диверсию на железной дороге – поджог... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T10:33:00+03:00
2025-05-19T10:33:00+03:00
2025-05-19T10:33:00+03:00
происшествия
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новосибирский областной суд
западно-сибирская транспортная прокуратура
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НОВОСИБИРСК, 19 мая – РИА Новости. Новосибирский областной суд приговорил 18-летнего и 22-летнего жителей Новосибирска к 6 и 12 годам лишения свободы за диверсию на железной дороге – поджог релейного шкафа, сообщает в понедельник Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "Новосибирский областной суд постановил приговор по уголовному делу в отношении 18-летнего и 22-летнего жителей Новосибирска. Они признаны виновными по пункту "а" части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия)… Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком шесть лет в исправительной колонии общего режима, второму 12 в исправительной колонии строгого режима с отбыванием части наказания в тюрьме", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в ноябре 2023 года обвиняемые, один из которых на момент совершения преступления был несовершеннолетним, за денежное вознаграждение по заданию неизвестного куратора подожгли релейный шкаф на станции Чемской Западно-Сибирской железной дороги Новосибирске. "Их противоправные действия создали угрозу безопасности на железнодорожном транспорте, привели к задержке в движении поездов. Владельцу транспортной инфраструктуры причинен ущерб на общую сумму свыше 65 тысяч рублей", - сообщили в прокуратуре.
https://ria.ru/20250512/prigovor-2016436773.html
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РИА Новости
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происшествия, новосибирск, россия, новосибирский областной суд, западно-сибирская транспортная прокуратура
Происшествия, Новосибирск, Россия, Новосибирский областной суд, Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Двум жителям Новосибирска вынесли приговор за диверсию на железной дороге
Два жителя Новосибирска получили 6 и 12 лет колонии за поджог релейного шкафа