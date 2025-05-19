https://ria.ru/20250519/dinamo-2017899753.html

Более 200 деревьев черешни высадили в столичном парке "Динамо"

Более 200 деревьев черешни высадили в столичном парке "Динамо" - РИА Новости, 19.05.2025

Более 200 деревьев черешни высадили в столичном парке "Динамо"

В парке физкультуры и спорта "Динамо" 18 мая высадили 225 деревьев черешни, сообщает пресс-служба открытого фестиваля искусств "Черешневый лес". РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T17:31:00+03:00

2025-05-19T17:31:00+03:00

2025-05-19T17:31:00+03:00

москва

черешня

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В парке физкультуры и спорта "Динамо" 18 мая высадили 225 деревьев черешни, сообщает пресс-служба открытого фестиваля искусств "Черешневый лес". В этом году в мероприятии приняли участие садоводы-любители Bosco Family, ветераны бело-голубых, действующий динамовец Константин Тюкавин и недавно завершивший карьеру многолетний капитан бело-голубых Антон Шунин с семьями. Кроме того, в фестивале участвовали - председатель совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин, генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров, а также звездные гости: Игорь Бутман, Валерий Сюткин с дочерью Виолой, Наташа Королева с сыном Архипом, Александр Цыпкин, Арам Мнацаканов, Ксения Соловьева, Светлана Кузнецова, Юлия Бордовских, Алика Смехова, Арина Шарапова, Юрий Маликов, Константин Анисимов, Ян Яновский, Андрей Гнатюк, Олег Липовецкий и Андрей Деллос. Не осталась в стороне и АмбассаDOG "Динамо" бордер-колли Дейзи. В этом году в парке появились 225 новых черешен – в дополнение к тем, что были высажены у памятника Льву Яшину два года назад. Итого в динамовском черешневом лесу теперь 335 деревьев. "Такая акция интересна, приятна, тем более что это делается сердцем. Я болельщик "Динамо" с детства, и парк этот – любимый мной. Вишневый сад достаточно легко оказалось вырубить. А "Черешневый лес" мощью и своей необузданностью будет продолжаться и дальше. Очень надеюсь, что так оно и будет!" - отметил устроитель фестиваля искусств "Черешневый лес" Михаил Куснирович. Идею мероприятия также оценил генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров. "Мы проводим сегодняшнюю игру в специальной форме: не привычной бело-голубой, а "черешневой" – оранжево-фиолетовой, на стадионе запланировано много разных активностей", - отметил он. После завершения садово-полевых работ участникам посадки устроили пикник с черешней и мороженым из ГУМа. "Для меня посадка черешневого леса – это прежде всего возможность увидеть своих друзей. Мы общаемся, строим планы творческие, а теперь и спортивные. И вместе делаем хорошее дело – украшаем этот мир прекрасными черешневыми деревьями", - рассказал музыкант Игорь Бутман. Далее стартовал мачт "Динамо"-"Акрон" в рамках российской премьер-лиги. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу "Динамо".

https://ria.ru/20250516/moskva-2017358292.html

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москва, черешня