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Диалог регионов вносит значимый вклад в интеграцию Белоруссии и РФ - РИА Новости, 19.05.2025
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Диалог регионов вносит значимый вклад в интеграцию Белоруссии и РФ
Диалог регионов вносит значимый вклад в интеграцию Белоруссии и РФ - РИА Новости, 19.05.2025
Диалог регионов вносит значимый вклад в интеграцию Белоруссии и РФ
Качественное развитие российско-белорусского межрегионального диалога вносит существенный вклад в интеграционные процессы на пространстве Союзного государства,... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T14:35:00+03:00
2025-05-19T14:35:00+03:00
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МИНСК, 19 мая – РИА Новости. Качественное развитие российско-белорусского межрегионального диалога вносит существенный вклад в интеграционные процессы на пространстве Союзного государства, заявили в посольстве России в Белоруссии. Как сообщила пресс-служба российской дипмиссии в Минске, об этом шла речь во время встречи посла России в Белоруссии Бориса Грызлова с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым, прибывшим в республику в рамках рабочего визита делегации российского региона. "Участники встречи рассмотрели возможности дальнейшего углубления сотрудничества края с Республикой Беларусь в торгово-экономической, культурной и образовательной сферах, а также по линии спорта и туризма. Отмечено, что качественное развитие российско-белорусского межрегионального диалога вносит существенный вклад в интеграционные процессы на пространстве Союзного государства", - говорится в сообщении пресс-службы. Согласно сообщению, Грызлов предложил Котюкову рассмотреть возможность создания на территории региона сборочного производства пассажирского автотранспорта совместно с белорусскими партнерами. Посол также отметил перспективность сотрудничества с Белоруссией по широкому спектру направлений, включая поставки сельскохозяйственной и другой специальной техники для различных отраслей экономики Красноярского края. По информации пресс-службы, в свою очередь Котюков проинформировал, что 15 мая состоялся масштабный визит белорусской делегации в Красноярский край, в ходе которого представители органов власти регионов Белоруссии и руководители крупнейших машиностроительных предприятий выступили с рядом предложений по реализации совместных проектов. Нынешний визит главы Красноярского края в Минск призван придать дополнительный импульс сотрудничеству региона с республикой, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250514/belorussiya-2016982202.html
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белоруссия, россия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия
Диалог регионов вносит значимый вклад в интеграцию Белоруссии и РФ

Посольство России в Белоруссии оценило развитие межрегионального диалога

© POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
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МИНСК, 19 мая – РИА Новости. Качественное развитие российско-белорусского межрегионального диалога вносит существенный вклад в интеграционные процессы на пространстве Союзного государства, заявили в посольстве России в Белоруссии.
Как сообщила пресс-служба российской дипмиссии в Минске, об этом шла речь во время встречи посла России в Белоруссии Бориса Грызлова с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым, прибывшим в республику в рамках рабочего визита делегации российского региона.
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"Участники встречи рассмотрели возможности дальнейшего углубления сотрудничества края с Республикой Беларусь в торгово-экономической, культурной и образовательной сферах, а также по линии спорта и туризма. Отмечено, что качественное развитие российско-белорусского межрегионального диалога вносит существенный вклад в интеграционные процессы на пространстве Союзного государства", - говорится в сообщении пресс-службы.
Согласно сообщению, Грызлов предложил Котюкову рассмотреть возможность создания на территории региона сборочного производства пассажирского автотранспорта совместно с белорусскими партнерами. Посол также отметил перспективность сотрудничества с Белоруссией по широкому спектру направлений, включая поставки сельскохозяйственной и другой специальной техники для различных отраслей экономики Красноярского края.
По информации пресс-службы, в свою очередь Котюков проинформировал, что 15 мая состоялся масштабный визит белорусской делегации в Красноярский край, в ходе которого представители органов власти регионов Белоруссии и руководители крупнейших машиностроительных предприятий выступили с рядом предложений по реализации совместных проектов. Нынешний визит главы Красноярского края в Минск призван придать дополнительный импульс сотрудничеству региона с республикой, добавили в пресс-службе.
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