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В Новгородской области девушка умерла от удара током
В Новгородской области девушка умерла от удара током - РИА Новости, 19.05.2025
В Новгородской области девушка умерла от удара током
Несовершеннолетняя девушка умерла во время прогулки в городе Боровичи Новгородской области от удара током, задев электрический провод, возбуждено уголовное дело РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T10:45:00+03:00
2025-05-19T10:45:00+03:00
2025-05-19T10:45:00+03:00
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Несовершеннолетняя девушка умерла во время прогулки в городе Боровичи Новгородской области от удара током, задев электрический провод, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. По версии следствия, в воскресенье 17-летняя девушка, находясь на неэксплуатируемой территории дорожного предприятия в городе Боровичи, задела электрический провод. "Проходя мимо трансформаторной подстанции, получила повреждения головы в результате воздействия электрическим током, после чего скончалась на месте происшествия… Следователем… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении. Как сообщила пресс-служба прокуратуры региона, надзорное ведомство организовало проверку по факту гибели девушки. Прокуратура оценит деятельности учреждений системы профилактики при организации работы с семьей девушки, а также достаточность принятых мер по ограничению свободного доступа на территорию предприятия.
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происшествия, жкх, боровичи, россия, новгородская область
Происшествия, ЖКХ, Боровичи, Россия, Новгородская область
В Новгородской области девушка умерла от удара током
В Новгородской области девушка умерла от удара током во время прогулки