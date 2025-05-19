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В Липецкой области ищут родственников детей, над которыми издевалась мать - РИА Новости, 19.05.2025
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18:20 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/deti-2017915497.html
В Липецкой области ищут родственников детей, над которыми издевалась мать
В Липецкой области ищут родственников детей, над которыми издевалась мать - РИА Новости, 19.05.2025
В Липецкой области ищут родственников детей, над которыми издевалась мать
Липецкие органы опеки ищут родственников четырёх детей, чья мать на видео оскорбляла и унижала двух дочерей и одну из них заставила взять нож и пойти убивать... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T18:20:00+03:00
2025-05-19T18:20:00+03:00
липецкая область
происшествия
россия
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ВОРОНЕЖ, 19 мая - РИА Новости. Липецкие органы опеки ищут родственников четырёх детей, чья мать на видео оскорбляла и унижала двух дочерей и одну из них заставила взять нож и пойти убивать собаку, сообщила РИА Новости детский омбудсмен Липецкой области Оксана Хлякина. В сети распространяется видео, где, по данным губернатора, жительница Лебедяни издевается над своими детьми, и сама это снимает. На записи слышно, как женщина матерится в адрес двух малолетних девочек, унижает их, угрожает ударить ногой и залить кипятком. Одну из них она заставляет взять нож и идти убивать собаку. Запись обрывается, когда ребёнок подходит к входной двери в дом. "Меня лично, как женщину, как мать и как бабушку, без преувеличения, потрясла эта ситуация. Всё делается ради детей и в нашем случае главное — дети. Поэтому, в данный момент, дети обследованы, у них нет никаких показаний к госпитализации. Сейчас они находятся в реабилитационном центре. Горе-мамашу также обследуют, помимо этого, с ней проводится работа сотрудниками правоохранительных органов. Все, в том числе губернатор, в курсе произошедшей ситуации. Лично я держу эту ситуацию на особом контроле. Могу заверить в главном — дети в данный момент здоровы и в надёжных руках", - сообщила Хлякина. По словам омбудсмена, у детей нет отца, органы опеки стараются разыскать бабушек, дедушек или других кровных родственников. Она объяснила, что мать, вероятнее всего, лишат родительских прав, а детей передадут родственникам. Если их не получится найти, то "будем решать, что делать дальше", сказала Хлякина. В УМВД по Липецкой области сообщили РИА Новости, что полиция разбирается в произошедшем, ее детей передали медикам, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
https://ria.ru/20250513/sk-2016724367.html
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липецкая область, происшествия, россия
Липецкая область, Происшествия, Россия
В Липецкой области ищут родственников детей, над которыми издевалась мать

В Липецкой области ищут родственников детей, чья мать заставляла убить собаку

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 19 мая - РИА Новости. Липецкие органы опеки ищут родственников четырёх детей, чья мать на видео оскорбляла и унижала двух дочерей и одну из них заставила взять нож и пойти убивать собаку, сообщила РИА Новости детский омбудсмен Липецкой области Оксана Хлякина.
В сети распространяется видео, где, по данным губернатора, жительница Лебедяни издевается над своими детьми, и сама это снимает. На записи слышно, как женщина матерится в адрес двух малолетних девочек, унижает их, угрожает ударить ногой и залить кипятком. Одну из них она заставляет взять нож и идти убивать собаку. Запись обрывается, когда ребёнок подходит к входной двери в дом.
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"Меня лично, как женщину, как мать и как бабушку, без преувеличения, потрясла эта ситуация. Всё делается ради детей и в нашем случае главное — дети. Поэтому, в данный момент, дети обследованы, у них нет никаких показаний к госпитализации. Сейчас они находятся в реабилитационном центре. Горе-мамашу также обследуют, помимо этого, с ней проводится работа сотрудниками правоохранительных органов. Все, в том числе губернатор, в курсе произошедшей ситуации. Лично я держу эту ситуацию на особом контроле. Могу заверить в главном — дети в данный момент здоровы и в надёжных руках", - сообщила Хлякина.
По словам омбудсмена, у детей нет отца, органы опеки стараются разыскать бабушек, дедушек или других кровных родственников. Она объяснила, что мать, вероятнее всего, лишат родительских прав, а детей передадут родственникам. Если их не получится найти, то "будем решать, что делать дальше", сказала Хлякина.
В УМВД по Липецкой области сообщили РИА Новости, что полиция разбирается в произошедшем, ее детей передали медикам, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
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