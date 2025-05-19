https://ria.ru/20250519/deti-2017781380.html

В Орловской области возбудили дело после пожара, при котором погибли дети

В Орловской области возбудили дело после пожара, при котором погибли дети - РИА Новости, 19.05.2025

В Орловской области возбудили дело после пожара, при котором погибли дети

Следователи завели дело о причинении смерти по неосторожности после пожара в Орловской области, где погибли двое детей, причиной возгорания могло стать... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T10:41:00+03:00

2025-05-19T10:41:00+03:00

2025-05-19T10:59:00+03:00

происшествия

жилье

орловская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Следователи завели дело о причинении смерти по неосторожности после пожара в Орловской области, где погибли двое детей, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с электроприборами, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Орловской области. Утром в понедельник в ГУ МЧС России по Орловской области сообщали о гибели двоих маленьких детей при пожаре в деревне Тайное Орловской области, где загорелся жилой деревянный дом на площади 60 квадратных метров. Прокуратура организовала проверку в связи с гибелью двоих детей при пожаре в Орловской области, по предварительным данным, пятеро несовершеннолетних находились дома без присмотра взрослых. "Одной из версий произошедшего следователи рассматривают неосторожное обращение с электроприборами. Наряду с этим проверяются и другие версии возгорания жилища. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", – говорится в сообщении. В следственном управлении призывают жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности и не доверять контроль за работой нагревательных приборов детям.

https://ria.ru/20250518/pozhar-2017711550.html

https://ria.ru/20250518/pozhar-2017636353.html

орловская область

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происшествия, жилье, орловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)