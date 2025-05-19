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В Орловской области возбудили дело после пожара, при котором погибли дети - РИА Новости, 19.05.2025
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10:41 19.05.2025 (обновлено: 10:59 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/deti-2017781380.html
В Орловской области возбудили дело после пожара, при котором погибли дети
В Орловской области возбудили дело после пожара, при котором погибли дети - РИА Новости, 19.05.2025
В Орловской области возбудили дело после пожара, при котором погибли дети
Следователи завели дело о причинении смерти по неосторожности после пожара в Орловской области, где погибли двое детей, причиной возгорания могло стать... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T10:41:00+03:00
2025-05-19T10:59:00+03:00
происшествия
жилье
орловская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Следователи завели дело о причинении смерти по неосторожности после пожара в Орловской области, где погибли двое детей, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с электроприборами, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Орловской области. Утром в понедельник в ГУ МЧС России по Орловской области сообщали о гибели двоих маленьких детей при пожаре в деревне Тайное Орловской области, где загорелся жилой деревянный дом на площади 60 квадратных метров. Прокуратура организовала проверку в связи с гибелью двоих детей при пожаре в Орловской области, по предварительным данным, пятеро несовершеннолетних находились дома без присмотра взрослых. "Одной из версий произошедшего следователи рассматривают неосторожное обращение с электроприборами. Наряду с этим проверяются и другие версии возгорания жилища. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", – говорится в сообщении. В следственном управлении призывают жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности и не доверять контроль за работой нагревательных приборов детям.
https://ria.ru/20250518/pozhar-2017711550.html
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происшествия, жилье, орловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Орловская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Орловской области возбудили дело после пожара, при котором погибли дети

В Орловской области завели дело после пожара, который привел к смерти 2 детей

© Фото : Орловский следком/TelegramПоследствия пожара в частном доме в деревне Тайное Орловской области
Последствия пожара в частном доме в деревне Тайное Орловской области - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Фото : Орловский следком/Telegram
Последствия пожара в частном доме в деревне Тайное Орловской области
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Следователи завели дело о причинении смерти по неосторожности после пожара в Орловской области, где погибли двое детей, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с электроприборами, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Орловской области.
Утром в понедельник в ГУ МЧС России по Орловской области сообщали о гибели двоих маленьких детей при пожаре в деревне Тайное Орловской области, где загорелся жилой деревянный дом на площади 60 квадратных метров. Прокуратура организовала проверку в связи с гибелью двоих детей при пожаре в Орловской области, по предварительным данным, пятеро несовершеннолетних находились дома без присмотра взрослых.
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"Одной из версий произошедшего следователи рассматривают неосторожное обращение с электроприборами. Наряду с этим проверяются и другие версии возгорания жилища.
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", – говорится в сообщении.
В следственном управлении призывают жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности и не доверять контроль за работой нагревательных приборов детям.
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ПроисшествияЖильеОрловская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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