https://ria.ru/20250519/delo-2017957172.html

После гибели ребенка на детской площадке на Ставрополье завели дело

После гибели ребенка на детской площадке на Ставрополье завели дело - РИА Новости, 19.05.2025

После гибели ребенка на детской площадке на Ставрополье завели дело

СК возбудил уголовное дело по факту халатности сотрудников администрации Буденновского округа и причинению смерти по неосторожности после гибели 11-летнего... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T23:13:00+03:00

2025-05-19T23:13:00+03:00

2025-05-19T23:13:00+03:00

происшествия

россия

ставропольский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЯТИГОРСК, 19 мая – РИА Новости. СК возбудил уголовное дело по факту халатности сотрудников администрации Буденновского округа и причинению смерти по неосторожности после гибели 11-летнего мальчика на детской площадке в Ставропольском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК региона. "На одной из детских площадок поселка Херсонского Буденновского округа на 11-летнего мальчика упала металлическая конструкция спортивно-игрового комплекса. От полученной травмы ребенок скончался на месте происшествия. По данному факту в Буденновском межрайонном следственном отделе следственного управления СК России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников администрации (ст. 293 УК РФ) и причинению смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ)", – сообщили в СК. Отмечается, что следователи провели осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы, назначена судебная экспертиза.

https://ria.ru/20250425/shilka-2013356113.html

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происшествия, россия, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф)