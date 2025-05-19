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После гибели ребенка на детской площадке на Ставрополье завели дело - РИА Новости, 19.05.2025
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23:13 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/delo-2017957172.html
После гибели ребенка на детской площадке на Ставрополье завели дело
После гибели ребенка на детской площадке на Ставрополье завели дело - РИА Новости, 19.05.2025
После гибели ребенка на детской площадке на Ставрополье завели дело
СК возбудил уголовное дело по факту халатности сотрудников администрации Буденновского округа и причинению смерти по неосторожности после гибели 11-летнего... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T23:13:00+03:00
2025-05-19T23:13:00+03:00
происшествия
россия
ставропольский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЯТИГОРСК, 19 мая – РИА Новости. СК возбудил уголовное дело по факту халатности сотрудников администрации Буденновского округа и причинению смерти по неосторожности после гибели 11-летнего мальчика на детской площадке в Ставропольском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК региона. "На одной из детских площадок поселка Херсонского Буденновского округа на 11-летнего мальчика упала металлическая конструкция спортивно-игрового комплекса. От полученной травмы ребенок скончался на месте происшествия. По данному факту в Буденновском межрайонном следственном отделе следственного управления СК России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников администрации (ст. 293 УК РФ) и причинению смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ)", – сообщили в СК. Отмечается, что следователи провели осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы, назначена судебная экспертиза.
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россия
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происшествия, россия, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ставропольский край, Следственный комитет России (СК РФ)
После гибели ребенка на детской площадке на Ставрополье завели дело

СК возбудил дело после гибели 11-летнего мальчика на площадке на Ставрополье

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ПЯТИГОРСК, 19 мая – РИА Новости. СК возбудил уголовное дело по факту халатности сотрудников администрации Буденновского округа и причинению смерти по неосторожности после гибели 11-летнего мальчика на детской площадке в Ставропольском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК региона.
"На одной из детских площадок поселка Херсонского Буденновского округа на 11-летнего мальчика упала металлическая конструкция спортивно-игрового комплекса. От полученной травмы ребенок скончался на месте происшествия. По данному факту в Буденновском межрайонном следственном отделе следственного управления СК России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников администрации (ст. 293 УК РФ) и причинению смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ)", – сообщили в СК.
Отмечается, что следователи провели осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы, назначена судебная экспертиза.
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ПроисшествияРоссияСтавропольский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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