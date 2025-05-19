https://ria.ru/20250519/delo-2017832529.html

СК завел дело после атаки ВСУ на курский поселок

СК завел дело после атаки ВСУ на курский поселок - РИА Новости, 19.05.2025

СК завел дело после атаки ВСУ на курский поселок

Уголовное дело о теракте завели после атаки ВСУ на гражданский автомобиль в поселке Хомутовка Курской области, в результате которой пострадала пятилетняя... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T14:06:00+03:00

2025-05-19T14:06:00+03:00

2025-05-19T14:06:00+03:00

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александр хинштейн

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Уголовное дело о теракте завели после атаки ВСУ на гражданский автомобиль в поселке Хомутовка Курской области, в результате которой пострадала пятилетняя девочка, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Врио губернатора региона Александр Хинштейн 11 мая сообщал, что в посёлке Хомутовка Хомутовского района украинский FPV-дрон сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль, в результате этого пятилетняя девочка получила осколочные ранения спины и правой ноги. При этом родители, которые также находились в машине, не пострадали. "Действия украинских боевиков квалифицированы следствием как террористический акт (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ). Устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению", - говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, мама пострадавшей и сама девочка дали показания. По данным правоохранителей, сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

https://ria.ru/20250518/vsu-2017665597.html

https://ria.ru/20250519/spetsoperatsiya-2017750703.html

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россия, курская область, украина, александр хинштейн, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), общество