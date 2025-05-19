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СК завел дело после атаки ВСУ на курский поселок - РИА Новости, 19.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:06 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/delo-2017832529.html
СК завел дело после атаки ВСУ на курский поселок
СК завел дело после атаки ВСУ на курский поселок - РИА Новости, 19.05.2025
СК завел дело после атаки ВСУ на курский поселок
Уголовное дело о теракте завели после атаки ВСУ на гражданский автомобиль в поселке Хомутовка Курской области, в результате которой пострадала пятилетняя... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T14:06:00+03:00
2025-05-19T14:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
украина
александр хинштейн
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Уголовное дело о теракте завели после атаки ВСУ на гражданский автомобиль в поселке Хомутовка Курской области, в результате которой пострадала пятилетняя девочка, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Врио губернатора региона Александр Хинштейн 11 мая сообщал, что в посёлке Хомутовка Хомутовского района украинский FPV-дрон сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль, в результате этого пятилетняя девочка получила осколочные ранения спины и правой ноги. При этом родители, которые также находились в машине, не пострадали. "Действия украинских боевиков квалифицированы следствием как террористический акт (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ). Устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению", - говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, мама пострадавшей и сама девочка дали показания. По данным правоохранителей, сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
https://ria.ru/20250518/vsu-2017665597.html
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россия, курская область, украина, александр хинштейн, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
СК завел дело после атаки ВСУ на курский поселок

Дело завели после атаки ВСУ в курской Хомутовке, из-за которой пострадал ребенок

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета России
Сотрудник Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Уголовное дело о теракте завели после атаки ВСУ на гражданский автомобиль в поселке Хомутовка Курской области, в результате которой пострадала пятилетняя девочка, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Врио губернатора региона Александр Хинштейн 11 мая сообщал, что в посёлке Хомутовка Хомутовского района украинский FPV-дрон сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль, в результате этого пятилетняя девочка получила осколочные ранения спины и правой ноги. При этом родители, которые также находились в машине, не пострадали.
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"Действия украинских боевиков квалифицированы следствием как террористический акт (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ). Устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, мама пострадавшей и сама девочка дали показания. По данным правоохранителей, сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраинаАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
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