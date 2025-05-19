https://ria.ru/20250519/delo-2017749956.html
Осужденные по делу Arctic Sea тренировались перед захватом судна
Осужденные по делу Arctic Sea тренировались перед захватом судна - РИА Новости, 19.05.2025
Осужденные по делу Arctic Sea тренировались перед захватом судна
Осужденные по делу о сухогрузе Arctic Sea несколько месяцев тренировались перед захватом судна, о чем стало известно из материалов по делу, с которыми... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T04:46:00+03:00
2025-05-19T04:46:00+03:00
2025-05-19T09:49:00+03:00
эстония
латвия
россия
московский городской суд
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017770956_0:0:2869:1615_1920x0_80_0_0_14dc715997cbf4136667bed7e52aadd9.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Осужденные по делу о сухогрузе Arctic Sea несколько месяцев тренировались перед захватом судна, о чем стало известно из материалов по делу, с которыми ознакомилось РИА Новости. Следовавший из Финляндии в Алжир сухогруз Arctic Sea с экипажем из 15 моряков исчез в конце июля 2009 года, а обнаружен - недалеко от африканского островного государства Кабо-Верде в середине августа. Выяснилось, что судно было захвачено группой, в которую входили граждане Эстонии, Латвии и России, а также лица без гражданства. Операцию по освобождению экипажа провели моряки Черноморского флота РФ. Московский городской суд приговорил руководителя захватчиков - уроженца Латвии Дмитрия Савинса - к семи годам колонии строгого режима. Также по делу были осуждены еще восемь человек. Как следует из опубликованных судебных документов, подготовка велась с февраля по июль. Она включала в себя покупку средств радио- и спутниковой связи, лодки, спасательных жилетов, оружия - автомата Калашникова и пистолета "Вальтер", обреза двуствольного охотничьего ружья, а также дубинки, ножей и перцового баллончика, говорится в материалах. Как свидетельствуют документы, осужденные купили шапки-маски, специальную одежду и прикрепляемые на нее нашивки с надписью "POLICE". Кроме того, как указано в материалах с марта по апрель 2009 года проводились теоретические и практические занятия с участниками группы. В частности, как отмечается, в помещении одной из школ велись теоретические занятия использованием моделей морских кораблей, а основной их задачей "являлось получение навыков поведения, связанных с соблюдением техники безопасности при нахождении на корабле, изучение конструктивных особенностей морского корабля". Были и практические занятия. В материалах по делу упоминается территория полигона "Мяннику" в Эстонии. Основной задачей проведения практических занятий, как отмечается, являлось улучшение физической подготовки участников организованной группы, получение практических навыков высадки на борт движущегося в море судна и его последующего захвата. В материалах также сообщается о совместном времяпрепровождении осужденных в палаточном лагере "с целью установления тесной взаимосвязи между членами группы и проверки их психологической совместимости".
https://ria.ru/20250505/prigovor-2014955546.html
https://ria.ru/20241231/morjaki-1992192714.html
эстония
латвия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017770956_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cb7c6f941a58772861ea68d7705554c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эстония, латвия, россия, московский городской суд, происшествия
Эстония, Латвия, Россия, Московский городской суд, Происшествия
Осужденные по делу Arctic Sea тренировались перед захватом судна
Осужденные по делу Arctic Sea полгода тренировались перед захватом судна
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Осужденные по делу о сухогрузе Arctic Sea несколько месяцев тренировались перед захватом судна, о чем стало известно из материалов по делу, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Следовавший из Финляндии
в Алжир
сухогруз Arctic Sea с экипажем из 15 моряков исчез в конце июля 2009 года, а обнаружен - недалеко от африканского островного государства Кабо-Верде
в середине августа. Выяснилось, что судно было захвачено группой, в которую входили граждане Эстонии
, Латвии
и России
, а также лица без гражданства. Операцию по освобождению экипажа провели моряки Черноморского флота РФ.
Московский городской суд
приговорил руководителя захватчиков - уроженца Латвии Дмитрия Савинса - к семи годам колонии строгого режима. Также по делу были осуждены еще восемь человек.
Как следует из опубликованных судебных документов, подготовка велась с февраля по июль. Она включала в себя покупку средств радио- и спутниковой связи, лодки, спасательных жилетов, оружия - автомата Калашникова и пистолета "Вальтер", обреза двуствольного охотничьего ружья, а также дубинки, ножей и перцового баллончика, говорится в материалах. Как свидетельствуют документы, осужденные купили шапки-маски, специальную одежду и прикрепляемые на нее нашивки с надписью "POLICE".
Кроме того, как указано в материалах с марта по апрель 2009 года проводились теоретические и практические занятия с участниками группы. В частности, как отмечается, в помещении одной из школ велись теоретические занятия использованием моделей морских кораблей, а основной их задачей "являлось получение навыков поведения, связанных с соблюдением техники безопасности при нахождении на корабле, изучение конструктивных особенностей морского корабля".
Были и практические занятия. В материалах по делу упоминается территория полигона "Мяннику" в Эстонии. Основной задачей проведения практических занятий, как отмечается, являлось улучшение физической подготовки участников организованной группы, получение практических навыков высадки на борт движущегося в море судна и его последующего захвата.
В материалах также сообщается о совместном времяпрепровождении осужденных в палаточном лагере "с целью установления тесной взаимосвязи между членами группы и проверки их психологической совместимости".