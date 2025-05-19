https://ria.ru/20250519/delo-2017749956.html

Осужденные по делу Arctic Sea тренировались перед захватом судна

Осужденные по делу Arctic Sea тренировались перед захватом судна - РИА Новости, 19.05.2025

Осужденные по делу Arctic Sea тренировались перед захватом судна

Осужденные по делу о сухогрузе Arctic Sea несколько месяцев тренировались перед захватом судна, о чем стало известно из материалов по делу, с которыми... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T04:46:00+03:00

2025-05-19T04:46:00+03:00

2025-05-19T09:49:00+03:00

эстония

латвия

россия

московский городской суд

происшествия

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Осужденные по делу о сухогрузе Arctic Sea несколько месяцев тренировались перед захватом судна, о чем стало известно из материалов по делу, с которыми ознакомилось РИА Новости. Следовавший из Финляндии в Алжир сухогруз Arctic Sea с экипажем из 15 моряков исчез в конце июля 2009 года, а обнаружен - недалеко от африканского островного государства Кабо-Верде в середине августа. Выяснилось, что судно было захвачено группой, в которую входили граждане Эстонии, Латвии и России, а также лица без гражданства. Операцию по освобождению экипажа провели моряки Черноморского флота РФ. Московский городской суд приговорил руководителя захватчиков - уроженца Латвии Дмитрия Савинса - к семи годам колонии строгого режима. Также по делу были осуждены еще восемь человек. Как следует из опубликованных судебных документов, подготовка велась с февраля по июль. Она включала в себя покупку средств радио- и спутниковой связи, лодки, спасательных жилетов, оружия - автомата Калашникова и пистолета "Вальтер", обреза двуствольного охотничьего ружья, а также дубинки, ножей и перцового баллончика, говорится в материалах. Как свидетельствуют документы, осужденные купили шапки-маски, специальную одежду и прикрепляемые на нее нашивки с надписью "POLICE". Кроме того, как указано в материалах с марта по апрель 2009 года проводились теоретические и практические занятия с участниками группы. В частности, как отмечается, в помещении одной из школ велись теоретические занятия использованием моделей морских кораблей, а основной их задачей "являлось получение навыков поведения, связанных с соблюдением техники безопасности при нахождении на корабле, изучение конструктивных особенностей морского корабля". Были и практические занятия. В материалах по делу упоминается территория полигона "Мяннику" в Эстонии. Основной задачей проведения практических занятий, как отмечается, являлось улучшение физической подготовки участников организованной группы, получение практических навыков высадки на борт движущегося в море судна и его последующего захвата. В материалах также сообщается о совместном времяпрепровождении осужденных в палаточном лагере "с целью установления тесной взаимосвязи между членами группы и проверки их психологической совместимости".

https://ria.ru/20250505/prigovor-2014955546.html

https://ria.ru/20241231/morjaki-1992192714.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

эстония, латвия, россия, московский городской суд, происшествия