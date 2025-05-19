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В Ростовской области ввели режим ЧС из-за состояния посевов

В Ростовской области ввели режим ЧС из-за состояния посевов - РИА Новости, 19.05.2025

В Ростовской области ввели режим ЧС из-за состояния посевов

В Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за состояния посевов после весенних заморозков, заявил врио губернатора Юрий Слюсарь в... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T19:05:00+03:00

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ростовская область

юрий слюсарь

россия

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая — РИА Новости. В Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за состояния посевов после весенних заморозков, заявил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Подписал распоряжение, в соответствии с которым в Ростовской области с 18 часов 19 мая вводится режим ЧС", — сообщил он.По словам Слюсаря, регион оказался во власти неблагоприятных погодных условий: весенние заморозки затронули большинство сельскохозяйственных районов, оказав серьезное влияние на состояние посевов. Как отметил врио губернатора, введение режима ЧС позволит аграриям оформить страховые выплаты и возместить потери. Он поручил региональному Минсельхозу собрать необходимые документы, чтобы определить пострадавшие площади и оценить размер нанесенного фермерам ущерба.

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ростовская область, юрий слюсарь , россия, происшествия