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В Ростовской области ввели режим ЧС из-за состояния посевов - РИА Новости, 19.05.2025
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19:05 19.05.2025 (обновлено: 19:30 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/chs-2017923345.html
В Ростовской области ввели режим ЧС из-за состояния посевов
В Ростовской области ввели режим ЧС из-за состояния посевов - РИА Новости, 19.05.2025
В Ростовской области ввели режим ЧС из-за состояния посевов
В Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за состояния посевов после весенних заморозков, заявил врио губернатора Юрий Слюсарь в... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T19:05:00+03:00
2025-05-19T19:30:00+03:00
ростовская область
юрий слюсарь
россия
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая — РИА Новости. В Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за состояния посевов после весенних заморозков, заявил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Подписал распоряжение, в соответствии с которым в Ростовской области с 18 часов 19 мая вводится режим ЧС", — сообщил он.По словам Слюсаря, регион оказался во власти неблагоприятных погодных условий: весенние заморозки затронули большинство сельскохозяйственных районов, оказав серьезное влияние на состояние посевов. Как отметил врио губернатора, введение режима ЧС позволит аграриям оформить страховые выплаты и возместить потери. Он поручил региональному Минсельхозу собрать необходимые документы, чтобы определить пострадавшие площади и оценить размер нанесенного фермерам ущерба.
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ростовская область, юрий слюсарь , россия, происшествия
Ростовская область, Юрий Слюсарь , Россия, Происшествия
В Ростовской области ввели режим ЧС из-за состояния посевов

В Ростовской области ввели режим ЧС из-за состояния посевов после заморозков

© РИА Новости / Андрей Архипов | Перейти в медиабанкПосевы
Посевы - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Андрей Архипов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая — РИА Новости. В Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за состояния посевов после весенних заморозков, заявил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
"Подписал распоряжение, в соответствии с которым в Ростовской области с 18 часов 19 мая вводится режим ЧС", — сообщил он.
По словам Слюсаря, регион оказался во власти неблагоприятных погодных условий: весенние заморозки затронули большинство сельскохозяйственных районов, оказав серьезное влияние на состояние посевов.
Как отметил врио губернатора, введение режима ЧС позволит аграриям оформить страховые выплаты и возместить потери. Он поручил региональному Минсельхозу собрать необходимые документы, чтобы определить пострадавшие площади и оценить размер нанесенного фермерам ущерба.
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Ростовская областьЮрий СлюсарьРоссияПроисшествия
 
 
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