https://ria.ru/20250519/chirikova-2017758311.html

Иноагента Чирикову* пытались через суд выселить из жилья в Москве

Иноагента Чирикову* пытались через суд выселить из жилья в Москве - РИА Новости, 19.05.2025

Иноагента Чирикову* пытались через суд выселить из жилья в Москве

Уехавшую из России экоактивистку Евгению Чирикову (признана иноагентом) хотели через московский суд выселить из жилья, однако иск оставлен без движения, следует РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T07:41:00+03:00

2025-05-19T07:41:00+03:00

2025-05-19T07:42:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Уехавшую из России экоактивистку Евгению Чирикову (признана иноагентом) хотели через московский суд выселить из жилья, однако иск оставлен без движения, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости. "Суд определил оставить заявление о выселении из жилого помещения, принадлежащего на праве собственности, без движения" - говорится в документах. Дело поступило в Коптевский суд спустя несколько недель после удовлетворения ходатайств о производстве обыска и заочном аресте Чириковой. По данным суда, Чириковой вменяется статья 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ), она объявлена в международный розыск. По версии следствия, Чирикова опубликовала видео, в котором, согласно исследованию, содержится ложь о действиях российской армии против мирного населения Украины. Это не единственное уголовное дело, возбужденное против нее в России. Ее также обвиняют в публичном оправдании терроризма после интервью, в котором она поддержала запрещенную в РФ террористическую организацию "Легион "Свобода России"**. В январе 2024 года Минюст включил Чирикову в список иноагентов, позднее она была внесена в перечень террористов и экстремистов в России. Она выступала против СВО; распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими органами публичной власти решениях и проводимой ими политике; является участником нежелательной в РФ НПО, сообщал Минюст. Проживает за пределами России. Сыктывкарский городской суд в апреле прошлого года сообщил о заочном аресте Чириковой по обвинению в создании террористического общества, финансировании террористической деятельности и ее публичном оправдании.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.**Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250206/maksakova-1997639433.html

https://ria.ru/20241211/chirikova-1988554424.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, украина, евгения чирикова , москва