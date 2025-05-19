https://ria.ru/20250519/chirikova-2017758311.html
Иноагента Чирикову* пытались через суд выселить из жилья в Москве
Иноагента Чирикову* пытались через суд выселить из жилья в Москве - РИА Новости, 19.05.2025
Иноагента Чирикову* пытались через суд выселить из жилья в Москве
Уехавшую из России экоактивистку Евгению Чирикову (признана иноагентом) хотели через московский суд выселить из жилья, однако иск оставлен без движения, следует РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T07:41:00+03:00
2025-05-19T07:41:00+03:00
2025-05-19T07:42:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Уехавшую из России экоактивистку Евгению Чирикову (признана иноагентом) хотели через московский суд выселить из жилья, однако иск оставлен без движения, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости. "Суд определил оставить заявление о выселении из жилого помещения, принадлежащего на праве собственности, без движения" - говорится в документах. Дело поступило в Коптевский суд спустя несколько недель после удовлетворения ходатайств о производстве обыска и заочном аресте Чириковой. По данным суда, Чириковой вменяется статья 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ), она объявлена в международный розыск. По версии следствия, Чирикова опубликовала видео, в котором, согласно исследованию, содержится ложь о действиях российской армии против мирного населения Украины. Это не единственное уголовное дело, возбужденное против нее в России. Ее также обвиняют в публичном оправдании терроризма после интервью, в котором она поддержала запрещенную в РФ террористическую организацию "Легион "Свобода России"**. В январе 2024 года Минюст включил Чирикову в список иноагентов, позднее она была внесена в перечень террористов и экстремистов в России. Она выступала против СВО; распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими органами публичной власти решениях и проводимой ими политике; является участником нежелательной в РФ НПО, сообщал Минюст. Проживает за пределами России. Сыктывкарский городской суд в апреле прошлого года сообщил о заочном аресте Чириковой по обвинению в создании террористического общества, финансировании террористической деятельности и ее публичном оправдании.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.**Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250206/maksakova-1997639433.html
https://ria.ru/20241211/chirikova-1988554424.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, украина, евгения чирикова , москва
Происшествия, Россия, Украина, Евгения Чирикова , Москва
Иноагента Чирикову* пытались через суд выселить из жилья в Москве
Уехавшую из России экоактивистку Чирикову хотели через суд выселить из жилья
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Уехавшую из России экоактивистку Евгению Чирикову (признана иноагентом) хотели через московский суд выселить из жилья, однако иск оставлен без движения, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости.
"Суд определил оставить заявление о выселении из жилого помещения, принадлежащего на праве собственности, без движения" - говорится в документах.
Дело поступило в Коптевский суд спустя несколько недель после удовлетворения ходатайств о производстве обыска и заочном аресте Чириковой
. По данным суда, Чириковой вменяется статья 207.3 УК РФ
(публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ), она объявлена в международный розыск.
По версии следствия, Чирикова опубликовала видео, в котором, согласно исследованию, содержится ложь о действиях российской армии против мирного населения Украины
.
Это не единственное уголовное дело, возбужденное против нее в России. Ее также обвиняют в публичном оправдании терроризма после интервью, в котором она поддержала запрещенную в РФ террористическую организацию "Легион "Свобода России"**.
В январе 2024 года Минюст включил Чирикову в список иноагентов, позднее она была внесена в перечень террористов и экстремистов в России. Она выступала против СВО; распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими органами публичной власти решениях и проводимой ими политике; является участником нежелательной в РФ НПО, сообщал Минюст. Проживает за пределами России.
Сыктывкарский городской суд в апреле прошлого года сообщил о заочном аресте Чириковой по обвинению в создании террористического общества, финансировании террористической деятельности и ее публичном оправдании.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
**Запрещенная в России террористическая организация