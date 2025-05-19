https://ria.ru/20250519/chibis-2017810643.html

Чибис заявил, что МАФ стал инструментом формирования госполитики в Арктике

Чибис заявил, что МАФ стал инструментом формирования госполитики в Арктике - РИА Новости, 19.05.2025

Чибис заявил, что МАФ стал инструментом формирования госполитики в Арктике

Международный арктический форум, который был проведен в Мурманске в марте и участие в котором принял президент РФ Владимир Путин, стал не просто важной... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T12:42:00+03:00

2025-05-19T12:42:00+03:00

2025-05-19T12:42:00+03:00

мурманская область

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андрей чибис

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МУРМАНСК, 19 мая – РИА новости. Международный арктический форум, который был проведен в Мурманске в марте и участие в котором принял президент РФ Владимир Путин, стал не просто важной территорией для дискуссий о будущем Арктики, но и реальным инструментом формирования государственной политики, отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. "Важно, что форум, который был у нас проведен, стал не просто дискуссионной площадкой, но и площадкой для формирования государственной политики в Арктике. От нашей области был предложен ряд инициатив, которые были поддержаны президентом РФ, и мы детально их обсуждали на комиссии Госсовета по направлению СМП и Арктика", - сказал Чибис на оперативном совещании в понедельник. В субботу президент РФ дал ряд поручений по итогам своего визита в Мурманск в марте. По словам Чибиса, решения важные и носят стратегический характер - они касаются развитея АЗРФ, Севморпути, реновации ЗАТО, увеличения финансирования медицины, расселения аварийного жилья и комфортной городской среды и многих других вопросов. Одно из ключевых и важнейших для области поручений – строительство магистрального газопровода "Волхов-Мурманск" до 2030 года. "Это не только решит вопрос ухода от мазута при отоплении, а он экологически вредный и крайне дорогой. Мы из бюджета с учетом федеральной поддержки… порядка 15 миллиардов рублей ежегодно помимо того, что платят жители, нам приходится ежегодно в это вкладывать", - сказал Чибис По словам губернатора, газификация даст другой уклад экономики для всей области. В частности, позволит перерабатывать в области полезные ископаемые, которые сегодня добываются на Кольском полуострове, сейчас приходится их отправлять в другие регионы. Другие поручения президента, касающиеся Мурманской области: увеличение мощности терминалов Мурманского транспортного узла в три раза с увеличением мощностей железнодорожной инфраструктуры, расширение инфраструктуры Северного морского пути, в том числе и судоремонтной составляющей. Также поручено завершить разработку комплексных планов социально-экономического развития опорных муниципалитетов Арктики, построить и отремонтировать ряд объектов. VI Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" (МАФ) прошел на территории Мурманской области 26-27 марта. Форум стал ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона. Одной из главных тем форума стало развитие Севморпути в честь 500-летия его освоения.

https://ria.ru/20250514/dolgoletie-2016948777.html

https://ria.ru/20250326/chibis-2007546582.html

арктика

россия

мурманская область

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арктика, россия, мурманская область, андрей чибис