https://ria.ru/20250519/chibis-2017810643.html
Чибис заявил, что МАФ стал инструментом формирования госполитики в Арктике
Чибис заявил, что МАФ стал инструментом формирования госполитики в Арктике - РИА Новости, 19.05.2025
Чибис заявил, что МАФ стал инструментом формирования госполитики в Арктике
Международный арктический форум, который был проведен в Мурманске в марте и участие в котором принял президент РФ Владимир Путин, стал не просто важной... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T12:42:00+03:00
2025-05-19T12:42:00+03:00
2025-05-19T12:42:00+03:00
мурманская область
арктика
россия
мурманская область
андрей чибис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937966845_0:11:3141:1778_1920x0_80_0_0_6d8764456cd0626d6b158ca419bec2b7.jpg
МУРМАНСК, 19 мая – РИА новости. Международный арктический форум, который был проведен в Мурманске в марте и участие в котором принял президент РФ Владимир Путин, стал не просто важной территорией для дискуссий о будущем Арктики, но и реальным инструментом формирования государственной политики, отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. "Важно, что форум, который был у нас проведен, стал не просто дискуссионной площадкой, но и площадкой для формирования государственной политики в Арктике. От нашей области был предложен ряд инициатив, которые были поддержаны президентом РФ, и мы детально их обсуждали на комиссии Госсовета по направлению СМП и Арктика", - сказал Чибис на оперативном совещании в понедельник. В субботу президент РФ дал ряд поручений по итогам своего визита в Мурманск в марте. По словам Чибиса, решения важные и носят стратегический характер - они касаются развитея АЗРФ, Севморпути, реновации ЗАТО, увеличения финансирования медицины, расселения аварийного жилья и комфортной городской среды и многих других вопросов. Одно из ключевых и важнейших для области поручений – строительство магистрального газопровода "Волхов-Мурманск" до 2030 года. "Это не только решит вопрос ухода от мазута при отоплении, а он экологически вредный и крайне дорогой. Мы из бюджета с учетом федеральной поддержки… порядка 15 миллиардов рублей ежегодно помимо того, что платят жители, нам приходится ежегодно в это вкладывать", - сказал Чибис По словам губернатора, газификация даст другой уклад экономики для всей области. В частности, позволит перерабатывать в области полезные ископаемые, которые сегодня добываются на Кольском полуострове, сейчас приходится их отправлять в другие регионы. Другие поручения президента, касающиеся Мурманской области: увеличение мощности терминалов Мурманского транспортного узла в три раза с увеличением мощностей железнодорожной инфраструктуры, расширение инфраструктуры Северного морского пути, в том числе и судоремонтной составляющей. Также поручено завершить разработку комплексных планов социально-экономического развития опорных муниципалитетов Арктики, построить и отремонтировать ряд объектов. VI Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" (МАФ) прошел на территории Мурманской области 26-27 марта. Форум стал ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона. Одной из главных тем форума стало развитие Севморпути в честь 500-летия его освоения.
https://ria.ru/20250514/dolgoletie-2016948777.html
https://ria.ru/20250326/chibis-2007546582.html
арктика
россия
мурманская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937966845_412:0:3141:2047_1920x0_80_0_0_e09cbf27d6567ea226e41d3a92dc5761.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арктика, россия, мурманская область, андрей чибис
Мурманская область, Арктика, Россия, Мурманская область, Андрей Чибис
Чибис заявил, что МАФ стал инструментом формирования госполитики в Арктике
Губернатор Чибис: МАФ стал инструментом формирования госполитики в Арктике
МУРМАНСК, 19 мая – РИА новости. Международный арктический форум, который был проведен в Мурманске в марте и участие в котором принял президент РФ Владимир Путин, стал не просто важной территорией для дискуссий о будущем Арктики, но и реальным инструментом формирования государственной политики, отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
"Важно, что форум, который был у нас проведен, стал не просто дискуссионной площадкой, но и площадкой для формирования государственной политики в Арктике. От нашей области был предложен ряд инициатив, которые были поддержаны президентом РФ, и мы детально их обсуждали на комиссии Госсовета по направлению СМП и Арктика", - сказал Чибис на оперативном совещании в понедельник.
В субботу президент РФ дал ряд поручений по итогам своего визита в Мурманск в марте. По словам Чибиса, решения важные и носят стратегический характер - они касаются развитея АЗРФ, Севморпути, реновации ЗАТО, увеличения финансирования медицины, расселения аварийного жилья и комфортной городской среды и многих других вопросов. Одно из ключевых и важнейших для области поручений – строительство магистрального газопровода "Волхов-Мурманск" до 2030 года.
"Это не только решит вопрос ухода от мазута при отоплении, а он экологически вредный и крайне дорогой. Мы из бюджета с учетом федеральной поддержки… порядка 15 миллиардов рублей ежегодно помимо того, что платят жители, нам приходится ежегодно в это вкладывать", - сказал Чибис
По словам губернатора, газификация даст другой уклад экономики для всей области. В частности, позволит перерабатывать в области полезные ископаемые, которые сегодня добываются на Кольском полуострове, сейчас приходится их отправлять в другие регионы.
Другие поручения президента, касающиеся Мурманской области: увеличение мощности терминалов Мурманского транспортного узла в три раза с увеличением мощностей железнодорожной инфраструктуры, расширение инфраструктуры Северного морского пути, в том числе и судоремонтной составляющей. Также поручено завершить разработку комплексных планов социально-экономического развития опорных муниципалитетов Арктики, построить и отремонтировать ряд объектов.
VI Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" (МАФ) прошел на территории Мурманской области 26-27 марта. Форум стал ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона. Одной из главных тем форума стало развитие Севморпути в честь 500-летия его освоения.