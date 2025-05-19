https://ria.ru/20250519/boeviki-2017789455.html

ВСУ расстреляли семью в Новоалександровке, рассказал российский боец

ВСУ расстреляли семью в Новоалександровке, рассказал российский боец - РИА Новости, 19.05.2025

ВСУ расстреляли семью в Новоалександровке, рассказал российский боец

Боевики ВСУ расстреляли мирную семью в Новоалександровке (ДНР), сообщил РИА Новости боец 56-го отдельного батальона специального назначения "Хан" 51-й... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T11:12:00+03:00

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2025-05-19T11:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 19 мая – РИА Новости. Боевики ВСУ расстреляли мирную семью в Новоалександровке (ДНР), сообщил РИА Новости боец 56-го отдельного батальона специального назначения "Хан" 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Механик". Минобороны 15 мая сообщило об освобождении Новоалександровки в ДНР. "Была ротация (у подразделений ВСУ – ред.). И новые, которые заехали, ну что им там не понравилось, я не знаю. Этот мужик один остался, всех остальных расстреляли. Жену, сестру жены и тестя расстреляли. Он всех их потом вывез, похоронил, а сам бежал сюда", – рассказал "Механик". По словам бойца, мужчина с семьей прятался от боевых действий в Новоалександровке в подвале, лишь иногда выходя за водой к колодцу в соседнем дворе. "Под обстрелами, под "птичками". Он, допустим, лесополосы знает, знает логистические дороги. Он же местный. Поэтому он, когда сюда перебежал, добрался. Его бойцы наши встретили, привезли в пункт временного размещения, провели беседу, и вот такая информация обнаружилась", – добавил собеседник.

https://ria.ru/20250519/vsu-2017772123.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины