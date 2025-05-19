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ВСУ расстреляли семью в Новоалександровке, рассказал российский боец - РИА Новости, 19.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:12 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/boeviki-2017789455.html
ВСУ расстреляли семью в Новоалександровке, рассказал российский боец
ВСУ расстреляли семью в Новоалександровке, рассказал российский боец - РИА Новости, 19.05.2025
ВСУ расстреляли семью в Новоалександровке, рассказал российский боец
Боевики ВСУ расстреляли мирную семью в Новоалександровке (ДНР), сообщил РИА Новости боец 56-го отдельного батальона специального назначения "Хан" 51-й... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T11:12:00+03:00
2025-05-19T11:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 мая – РИА Новости. Боевики ВСУ расстреляли мирную семью в Новоалександровке (ДНР), сообщил РИА Новости боец 56-го отдельного батальона специального назначения "Хан" 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Механик". Минобороны 15 мая сообщило об освобождении Новоалександровки в ДНР. "Была ротация (у подразделений ВСУ – ред.). И новые, которые заехали, ну что им там не понравилось, я не знаю. Этот мужик один остался, всех остальных расстреляли. Жену, сестру жены и тестя расстреляли. Он всех их потом вывез, похоронил, а сам бежал сюда", – рассказал "Механик". По словам бойца, мужчина с семьей прятался от боевых действий в Новоалександровке в подвале, лишь иногда выходя за водой к колодцу в соседнем дворе. "Под обстрелами, под "птичками". Он, допустим, лесополосы знает, знает логистические дороги. Он же местный. Поэтому он, когда сюда перебежал, добрался. Его бойцы наши встретили, привезли в пункт временного размещения, провели беседу, и вот такая информация обнаружилась", – добавил собеседник.
https://ria.ru/20250519/vsu-2017772123.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ расстреляли семью в Новоалександровке, рассказал российский боец

Боевики ВСУ расстреляли мирную семью в Новоалександровке в ДНР

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 мая – РИА Новости. Боевики ВСУ расстреляли мирную семью в Новоалександровке (ДНР), сообщил РИА Новости боец 56-го отдельного батальона специального назначения "Хан" 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Механик".
Минобороны 15 мая сообщило об освобождении Новоалександровки в ДНР.
"Была ротация (у подразделений ВСУ – ред.). И новые, которые заехали, ну что им там не понравилось, я не знаю. Этот мужик один остался, всех остальных расстреляли. Жену, сестру жены и тестя расстреляли. Он всех их потом вывез, похоронил, а сам бежал сюда", – рассказал "Механик".
По словам бойца, мужчина с семьей прятался от боевых действий в Новоалександровке в подвале, лишь иногда выходя за водой к колодцу в соседнем дворе.
"Под обстрелами, под "птичками". Он, допустим, лесополосы знает, знает логистические дороги. Он же местный. Поэтому он, когда сюда перебежал, добрался. Его бойцы наши встретили, привезли в пункт временного размещения, провели беседу, и вот такая информация обнаружилась", – добавил собеседник.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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