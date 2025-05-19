https://ria.ru/20250519/blinovskiy-2017909626.html

Суд признал перевод мужем Блиновской крупной суммы своему отцу незаконным

Суд признал перевод мужем Блиновской крупной суммы своему отцу незаконным - РИА Новости, 19.05.2025

Суд признал перевод мужем Блиновской крупной суммы своему отцу незаконным

Арбитражный суд Москвы в деле о банкротстве блогера Елены Блиновской по заявлению ее финансового управляющего Марии Ознобихиной признал незаконной сделкой... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T17:58:00+03:00

2025-05-19T17:58:00+03:00

2025-05-19T17:58:00+03:00

происшествия

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сбербанк россии

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в деле о банкротстве блогера Елены Блиновской по заявлению ее финансового управляющего Марии Ознобихиной признал незаконной сделкой перевод ее мужем Алексеем около 9 миллионов рублей в адрес своего отца Владимира Блиновского, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд применил последствия недействительности сделки, взыскав всю эту сумму с отца и сына Блиновских в конкурсную массу Блиновской. В назначении платежа, совершенного со счета в "Цифра банке", было указано "Материальная помощь". По словам представителя финуправляющего, платеж был сделан в сентябре 2024 года, уже после возбуждения дел о банкротстве как Блиновской, так и ее мужа. По мнению управляющего, участники сделки не могли не знать, что ее целью является причинение вреда кредиторам. Юрист также напомнил, что судом ранее все обязательства Блиновской были признаны совместными с ее мужем. Основной кредитор Блиновской – Федеральная налоговая служба России с требованиями в размере около 1,2 миллиарда рублей. Банку ВТБ она должна около 269 миллионов рублей, Сбербанку - около 21 миллиона рублей. Блиновская в мае 2024 года подала заявление о собственном банкротстве. Арбитражный суд Москвы в ноябре признал ее банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества. Савеловский суд Москвы 3 марта приговорил блогера к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ.

https://ria.ru/20250403/blinovskaya-1869748332.html

https://realty.ria.ru/20250512/blinovskaja-2016429118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, россия, елена блиновская, сбербанк россии, алексей блиновский