Суд признал перевод мужем Блиновской крупной суммы своему отцу незаконным
Суд признал перевод мужем Блиновской 9 миллионов рублей своему отцу незаконным
© Фотография со страницы в социальной сети Алексея БлиновскогоАлексей Блиновский
© Фотография со страницы в социальной сети Алексея Блиновского
Алексей Блиновский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в деле о банкротстве блогера Елены Блиновской по заявлению ее финансового управляющего Марии Ознобихиной признал незаконной сделкой перевод ее мужем Алексеем около 9 миллионов рублей в адрес своего отца Владимира Блиновского, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд применил последствия недействительности сделки, взыскав всю эту сумму с отца и сына Блиновских в конкурсную массу Блиновской.
В назначении платежа, совершенного со счета в "Цифра банке", было указано "Материальная помощь". По словам представителя финуправляющего, платеж был сделан в сентябре 2024 года, уже после возбуждения дел о банкротстве как Блиновской, так и ее мужа. По мнению управляющего, участники сделки не могли не знать, что ее целью является причинение вреда кредиторам. Юрист также напомнил, что судом ранее все обязательства Блиновской были признаны совместными с ее мужем.
Блиновская в мае 2024 года подала заявление о собственном банкротстве. Арбитражный суд Москвы в ноябре признал ее банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества. Савеловский суд Москвы 3 марта приговорил блогера к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ.