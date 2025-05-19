https://ria.ru/20250519/bezopasnost-2017754820.html

Военнослужащие ВВО обустроили переправу через реку Хилок в Забайкалье

Военнослужащие ВВО обустроили переправу через реку Хилок в Забайкалье - РИА Новости, 19.05.2025

Военнослужащие ВВО обустроили переправу через реку Хилок в Забайкалье

Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) обустроили понтонно-мостовую переправу через реку Хилок в Забайкальском крае для оказания помощи местным... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T06:25:00+03:00

2025-05-19T06:25:00+03:00

2025-05-19T06:25:00+03:00

хилок

забайкальский край

хилокский район

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93515/24/935152455_35:0:1399:767_1920x0_80_0_0_3eb7230238746336020e7ca73071827c.jpg

УЛАН-УДЭ, 19 мая - РИА Новости. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) обустроили понтонно-мостовую переправу через реку Хилок в Забайкальском крае для оказания помощи местным жителям, сообщает пресс-служба ВВО. "Для оказания помощи местному населению на участке реки Хилок специалисты понтонного подразделения мотострелковой бригады общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), навели понтонно-мостовую переправу через реку Хилок Хилокского района Забайкальского края. Длина моста составила около 100 метров с общей грузоподъемностью 60 тонн", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, на автомобилях КамАЗ было доставлено 15 понтонных звеньев, которые были спущены на воду, затем произведена стыковка. "Для обеспечения пропуска и содержания понтонно-мостовой переправы военнослужащими ВВО будет организована комендантская служба", - сообщили в пресс-службе. Отмечается, что переправа будет функционировать до середины октября. За прошлый год такая переправа обеспечила проезд свыше 7300 единиц автомобильной техники для жителей сёл Тэрпхэн, Бада, Шиля, Закульта, Зурун и Ушоты.

https://ria.ru/20250410/pereprava-2010384905.html

https://ria.ru/20250513/buryatiya-2016676844.html

хилок

забайкальский край

хилокский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

хилок, забайкальский край, хилокский район, общество