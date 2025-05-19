https://ria.ru/20250519/bezopasnost-2017754820.html
Военнослужащие ВВО обустроили переправу через реку Хилок в Забайкалье
Военнослужащие ВВО обустроили переправу через реку Хилок в Забайкалье - РИА Новости, 19.05.2025
Военнослужащие ВВО обустроили переправу через реку Хилок в Забайкалье
Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) обустроили понтонно-мостовую переправу через реку Хилок в Забайкальском крае для оказания помощи местным... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T06:25:00+03:00
2025-05-19T06:25:00+03:00
2025-05-19T06:25:00+03:00
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УЛАН-УДЭ, 19 мая - РИА Новости. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) обустроили понтонно-мостовую переправу через реку Хилок в Забайкальском крае для оказания помощи местным жителям, сообщает пресс-служба ВВО. "Для оказания помощи местному населению на участке реки Хилок специалисты понтонного подразделения мотострелковой бригады общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), навели понтонно-мостовую переправу через реку Хилок Хилокского района Забайкальского края. Длина моста составила около 100 метров с общей грузоподъемностью 60 тонн", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, на автомобилях КамАЗ было доставлено 15 понтонных звеньев, которые были спущены на воду, затем произведена стыковка. "Для обеспечения пропуска и содержания понтонно-мостовой переправы военнослужащими ВВО будет организована комендантская служба", - сообщили в пресс-службе. Отмечается, что переправа будет функционировать до середины октября. За прошлый год такая переправа обеспечила проезд свыше 7300 единиц автомобильной техники для жителей сёл Тэрпхэн, Бада, Шиля, Закульта, Зурун и Ушоты.
https://ria.ru/20250410/pereprava-2010384905.html
https://ria.ru/20250513/buryatiya-2016676844.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хилок, забайкальский край, хилокский район, общество
Хилок, Забайкальский край, Хилокский район, Общество
Военнослужащие ВВО обустроили переправу через реку Хилок в Забайкалье
В Забайкалье военные ВВО обустроили понтонно-мостовую переправу через реку Хилок
УЛАН-УДЭ, 19 мая - РИА Новости. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) обустроили понтонно-мостовую переправу через реку Хилок в Забайкальском крае для оказания помощи местным жителям, сообщает пресс-служба ВВО.
"Для оказания помощи местному населению на участке реки Хилок
специалисты понтонного подразделения мотострелковой бригады общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), навели понтонно-мостовую переправу через реку Хилок Хилокского района Забайкальского края
. Длина моста составила около 100 метров с общей грузоподъемностью 60 тонн", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, на автомобилях КамАЗ было доставлено 15 понтонных звеньев, которые были спущены на воду, затем произведена стыковка.
"Для обеспечения пропуска и содержания понтонно-мостовой переправы военнослужащими ВВО будет организована комендантская служба", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что переправа будет функционировать до середины октября.
За прошлый год такая переправа обеспечила проезд свыше 7300 единиц автомобильной техники для жителей сёл Тэрпхэн, Бада, Шиля, Закульта, Зурун и Ушоты.