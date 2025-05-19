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В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал автобус

В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал автобус - РИА Новости, 19.05.2025

В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал автобус

В Шебекино украинский дрон атаковал автобус, есть пострадавший, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T08:00:00+03:00

2025-05-19T08:00:00+03:00

2025-05-19T09:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В Шебекино украинский дрон атаковал автобус, есть пострадавший, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В городе Шебекино беспилотник ВСУ атаковал автобус. Ранен водитель. Пострадавшего мужчину с ранениями в области живота и ног бойцы самообороны доставляют в Шебекинскую ЦРБ", — написал глава региона. Гладков добавил, что повреждены два транспортных средства.ВСУ регулярно атакуют регион при помощи БПЛА. Накануне дрон противника ударил по автомобилю в Валуйском округе, пострадал мирный житель.С 9 августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

происшествия, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородская область, россия