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В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал автобус
В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал автобус - РИА Новости, 19.05.2025
В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал автобус
В Шебекино украинский дрон атаковал автобус, есть пострадавший, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T08:00:00+03:00
2025-05-19T08:00:00+03:00
2025-05-19T09:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В Шебекино украинский дрон атаковал автобус, есть пострадавший, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В городе Шебекино беспилотник ВСУ атаковал автобус. Ранен водитель. Пострадавшего мужчину с ранениями в области живота и ног бойцы самообороны доставляют в Шебекинскую ЦРБ", — написал глава региона. Гладков добавил, что повреждены два транспортных средства.ВСУ регулярно атакуют регион при помощи БПЛА. Накануне дрон противника ударил по автомобилю в Валуйском округе, пострадал мирный житель.С 9 августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Россия
В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал автобус
Гладков: беспилотник ВСУ атаковал автобус в Белгородской области, ранен водитель