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Белоусов заявил о продвижении ВС России на Шахтерском направлении
Белоусов заявил о продвижении ВС России на Шахтерском направлении - РИА Новости, 19.05.2025
Белоусов заявил о продвижении ВС России на Шахтерском направлении
Российские военные уверенно продвигаются на шахтерском направлении, ВСУ понесли значительные потери, двое военнослужащих удостоены звания Героя России за... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T12:34:00+03:00
2025-05-19T12:34:00+03:00
2025-05-19T12:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российские военные уверенно продвигаются на шахтерском направлении, ВСУ понесли значительные потери, двое военнослужащих удостоены звания Героя России за мужество, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.Министр поздравил военнослужащих 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Богатырь Донецкой Народной Республики."Сегодня вы уверенно продвигаетесь на шахтерском направлении. В результате ваших профессиональных и решительных действий противник понес значительные потери. За мужество и героизм, проявленные при освобождении семи населенных пунктов, более 3 800 военнослужащих награждены государственными наградами, а двое из них удостоены высокого звания Героя Российской Федерации", - говорится в поздравительной телеграмме Белоусова.
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Россия, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Белоусов заявил о продвижении ВС России на Шахтерском направлении
Глава МО Белоусов заявил о продвижении ВС России на Шахтерском направлении