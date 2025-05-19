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Белоусов заявил о продвижении ВС России на Шахтерском направлении - РИА Новости, 19.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:34 19.05.2025 (обновлено: 12:38 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/belousov--2017809136.html
Белоусов заявил о продвижении ВС России на Шахтерском направлении
Белоусов заявил о продвижении ВС России на Шахтерском направлении - РИА Новости, 19.05.2025
Белоусов заявил о продвижении ВС России на Шахтерском направлении
Российские военные уверенно продвигаются на шахтерском направлении, ВСУ понесли значительные потери, двое военнослужащих удостоены звания Героя России за... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T12:34:00+03:00
2025-05-19T12:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
россия
андрей белоусов
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российские военные уверенно продвигаются на шахтерском направлении, ВСУ понесли значительные потери, двое военнослужащих удостоены звания Героя России за мужество, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.Министр поздравил военнослужащих 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Богатырь Донецкой Народной Республики."Сегодня вы уверенно продвигаетесь на шахтерском направлении. В результате ваших профессиональных и решительных действий противник понес значительные потери. За мужество и героизм, проявленные при освобождении семи населенных пунктов, более 3 800 военнослужащих награждены государственными наградами, а двое из них удостоены высокого звания Героя Российской Федерации", - говорится в поздравительной телеграмме Белоусова.
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вооруженные силы рф, россия, андрей белоусов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Россия, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Белоусов заявил о продвижении ВС России на Шахтерском направлении

Глава МО Белоусов заявил о продвижении ВС России на Шахтерском направлении

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российские военные уверенно продвигаются на шахтерском направлении, ВСУ понесли значительные потери, двое военнослужащих удостоены звания Героя России за мужество, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.
Министр поздравил военнослужащих 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Богатырь Донецкой Народной Республики.
"Сегодня вы уверенно продвигаетесь на шахтерском направлении. В результате ваших профессиональных и решительных действий противник понес значительные потери. За мужество и героизм, проявленные при освобождении семи населенных пунктов, более 3 800 военнослужащих награждены государственными наградами, а двое из них удостоены высокого звания Героя Российской Федерации", - говорится в поздравительной телеграмме Белоусова.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФРоссияАндрей БелоусовВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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