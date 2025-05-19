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Байден поблагодарил поддержавших его после новостей о раке - РИА Новости, 19.05.2025
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16:03 19.05.2025 (обновлено: 16:24 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/bayden-2017868459.html
Байден поблагодарил поддержавших его после новостей о раке
Байден поблагодарил поддержавших его после новостей о раке - РИА Новости, 19.05.2025
Байден поблагодарил поддержавших его после новостей о раке
Экс-президент США Джо Байден в соцсети X поблагодарил общественность "за любовь и поддержку" после новостей о том, что у него диагностирован рак. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T16:03:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Экс-президент США Джо Байден в соцсети X поблагодарил общественность "за любовь и поддержку" после новостей о том, что у него диагностирован рак. "Рак затрагивает нас всех. Как и многие из вас, я и (супруга - ред.) Джилл поняли, что именно в местах надломов мы часто сильнее всего. Спасибо, что воодушевили нас любовью и поддержкой", - написал Байден. В воскресенье газета New York Times со ссылкой на пресс-секретаря Байдена сообщила, что у экс-президента диагностировали рак простаты в агрессивной форме, При этом заболевание у него поддается эффективному лечению, отметил представитель бывшего лидера США. Байдену сейчас 82 года. В 2024 году ему пришлось выйти из гонки за президентское кресло на фоне опасений о состоянии его здоровья. Он известен регулярными оговорками, забывчивостью и падениями на публике.
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
Байден поблагодарил поддержавших его после новостей о раке

Байден поблагодарил поддержавших его после новостей о раке простаты

© Фото : Joe Biden/XФото, опубликованное в соцсети Джо Байдена после новостей о том, что у него диагностирован рак
Фото, опубликованное в соцсети Джо Байдена после новостей о том, что у него диагностирован рак - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Фото : Joe Biden/X
Фото, опубликованное в соцсети Джо Байдена после новостей о том, что у него диагностирован рак
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Экс-президент США Джо Байден в соцсети X поблагодарил общественность "за любовь и поддержку" после новостей о том, что у него диагностирован рак.
"Рак затрагивает нас всех. Как и многие из вас, я и (супруга - ред.) Джилл поняли, что именно в местах надломов мы часто сильнее всего. Спасибо, что воодушевили нас любовью и поддержкой", - написал Байден.
В воскресенье газета New York Times со ссылкой на пресс-секретаря Байдена сообщила, что у экс-президента диагностировали рак простаты в агрессивной форме, При этом заболевание у него поддается эффективному лечению, отметил представитель бывшего лидера США.
Байдену сейчас 82 года. В 2024 году ему пришлось выйти из гонки за президентское кресло на фоне опасений о состоянии его здоровья. Он известен регулярными оговорками, забывчивостью и падениями на публике.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Харрис пожелала Байдену скорейшего выздоровления
Вчера, 01:12
 
В миреСШАДжо Байден
 
 
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