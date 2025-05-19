Байден поблагодарил поддержавших его после новостей о раке
Байден поблагодарил поддержавших его после новостей о раке простаты
© Фото : Joe Biden/XФото, опубликованное в соцсети Джо Байдена после новостей о том, что у него диагностирован рак
Фото, опубликованное в соцсети Джо Байдена после новостей о том, что у него диагностирован рак
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Экс-президент США Джо Байден в соцсети X поблагодарил общественность "за любовь и поддержку" после новостей о том, что у него диагностирован рак.
"Рак затрагивает нас всех. Как и многие из вас, я и (супруга - ред.) Джилл поняли, что именно в местах надломов мы часто сильнее всего. Спасибо, что воодушевили нас любовью и поддержкой", - написал Байден.
В воскресенье газета New York Times со ссылкой на пресс-секретаря Байдена сообщила, что у экс-президента диагностировали рак простаты в агрессивной форме, При этом заболевание у него поддается эффективному лечению, отметил представитель бывшего лидера США.
Байдену сейчас 82 года. В 2024 году ему пришлось выйти из гонки за президентское кресло на фоне опасений о состоянии его здоровья. Он известен регулярными оговорками, забывчивостью и падениями на публике.
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