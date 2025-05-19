https://ria.ru/20250519/bayden-2017868459.html

Байден поблагодарил поддержавших его после новостей о раке

Байден поблагодарил поддержавших его после новостей о раке - РИА Новости, 19.05.2025

Байден поблагодарил поддержавших его после новостей о раке

Экс-президент США Джо Байден в соцсети X поблагодарил общественность "за любовь и поддержку" после новостей о том, что у него диагностирован рак. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T16:03:00+03:00

2025-05-19T16:03:00+03:00

2025-05-19T16:24:00+03:00

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Экс-президент США Джо Байден в соцсети X поблагодарил общественность "за любовь и поддержку" после новостей о том, что у него диагностирован рак. "Рак затрагивает нас всех. Как и многие из вас, я и (супруга - ред.) Джилл поняли, что именно в местах надломов мы часто сильнее всего. Спасибо, что воодушевили нас любовью и поддержкой", - написал Байден. В воскресенье газета New York Times со ссылкой на пресс-секретаря Байдена сообщила, что у экс-президента диагностировали рак простаты в агрессивной форме, При этом заболевание у него поддается эффективному лечению, отметил представитель бывшего лидера США. Байдену сейчас 82 года. В 2024 году ему пришлось выйти из гонки за президентское кресло на фоне опасений о состоянии его здоровья. Он известен регулярными оговорками, забывчивостью и падениями на публике.

https://ria.ru/20250519/bayden-2017741641.html

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в мире, сша, джо байден