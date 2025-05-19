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СМИ: команда Байдена использовала спецэффекты, чтобы скрыть его оговорки - РИА Новости, 19.05.2025
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14:19 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/bayden-2017834857.html
СМИ: команда Байдена использовала спецэффекты, чтобы скрыть его оговорки
СМИ: команда Байдена использовала спецэффекты, чтобы скрыть его оговорки - РИА Новости, 19.05.2025
СМИ: команда Байдена использовала спецэффекты, чтобы скрыть его оговорки
Команда экс-президента США Джо Байдена во время его предвыборной кампании использовала спецэффекты для видео и монтаж, чтобы скрывать его оговорки, сообщает... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T14:19:00+03:00
2025-05-19T14:19:00+03:00
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технологии
сша
джо байден
стивен спилберг
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Команда экс-президента США Джо Байдена во время его предвыборной кампании использовала спецэффекты для видео и монтаж, чтобы скрывать его оговорки, сообщает издание Semafor, ознакомившийся с ранней копией еще не опубликованной книги журналистов Алекса Томпсона и Джейка Таппера "Первородный грех" (Original Sin). "Цифровые видео были постоянной проблемой для кампании Байдена... Его сотрудники часто использовали slow motion (эффект замедленной съемки - ред.) для видео с Байденом, чтобы люди не понимали, как медленно он ходит в действительности, и использовали дополнительный монтаж, чтобы вычистить из его речи оговорки", - говорится в публикации. Ожидается, что книга под названием "Первородный грех: деградация президента Байдена, ее сокрытие и его катастрофическое решение баллотироваться снова" будет опубликована 20 мая. Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источник сообщал, что с предвыборной кампанией Байдена сотрудничал американский режиссер Стивен Спилберг. Спилберг - обладатель четырех премий "Оскар" и создатель таких фильмов, как "Челюсти", "Список Шиндлера" и "Парк Юрского периода". Байден, старейший президент в истории США, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. За время на посту он неоднократно спотыкался и падал, путался, испытывал трудности с формулированием мысли.
https://ria.ru/20250513/bayden-2016671050.html
https://ria.ru/20250509/bajden-2016108395.html
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Новости
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в мире, технологии, сша, джо байден, стивен спилберг
В мире, Технологии, США, Джо Байден, Стивен Спилберг
СМИ: команда Байдена использовала спецэффекты, чтобы скрыть его оговорки

Semafor: команда Байдена применяла спецэффекты и монтаж, чтобы скрыть оговорки

© AP Photo / Susan WalshЭкс-президент США Джо Байден
Экс-президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Экс-президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Команда экс-президента США Джо Байдена во время его предвыборной кампании использовала спецэффекты для видео и монтаж, чтобы скрывать его оговорки, сообщает издание Semafor, ознакомившийся с ранней копией еще не опубликованной книги журналистов Алекса Томпсона и Джейка Таппера "Первородный грех" (Original Sin).
"Цифровые видео были постоянной проблемой для кампании Байдена... Его сотрудники часто использовали slow motion (эффект замедленной съемки - ред.) для видео с Байденом, чтобы люди не понимали, как медленно он ходит в действительности, и использовали дополнительный монтаж, чтобы вычистить из его речи оговорки", - говорится в публикации.
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Ожидается, что книга под названием "Первородный грех: деградация президента Байдена, ее сокрытие и его катастрофическое решение баллотироваться снова" будет опубликована 20 мая.
Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источник сообщал, что с предвыборной кампанией Байдена сотрудничал американский режиссер Стивен Спилберг. Спилберг - обладатель четырех премий "Оскар" и создатель таких фильмов, как "Челюсти", "Список Шиндлера" и "Парк Юрского периода".
Байден, старейший президент в истории США, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. За время на посту он неоднократно спотыкался и падал, путался, испытывал трудности с формулированием мысли.
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