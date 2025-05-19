Харрис пожелала Байдену скорейшего выздоровления
Харрис пожелала скорейшего выздоровления Байдену, у которого диагностировали рак
© AP Photo / Susan WalshКамала Харрис
© AP Photo / Susan Walsh
Камала Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Бывший вице-президент США Камала Харрис, заменившая экс-лидера страны Джо Байдена в президентской гонке в 2024 году, в соцсети X пожелала ему скорейшего выздоровления на фоне диагностированного рака.
"Мы с Дагом (бывший второй джентльмен США - ред.) опечалены известием о диагнозе рака простаты у президента Байдена. Мы храним его, (бывшую первую леди Джилл Байден - ред.) и всю их семью в наших сердцах и молитвах в это время. Джо — боец, и я знаю, что он встретит этот вызов с той же силой, стойкостью и оптимизмом, которые всегда определяли его жизнь и лидерство. Мы надеемся на полное и скорейшее выздоровление", - говорится в ее заявлении.
В воскресенье газета New York Times со ссылкой на пресс-секретаря Байдена сообщила, что у экс-президента диагностировали рак простаты в агрессивной форме, При этом заболевание у него поддается эффективному лечению, отметил представитель бывшего лидера США.
Байдену сейчас 82 года. В 2024 году ему пришлось выйти из гонки за президентское кресло на фоне опасений о состоянии его здоровья. Он известен регулярными оговорками, забывчивостью и падениями на публике.
Ранее пожелания скорейшего выздоровления Байдену выразил действующий президент США Дональд Трамп.
NYP: Байден забывал имена своих давних помощников
14 мая, 09:12