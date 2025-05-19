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Харрис пожелала Байдену скорейшего выздоровления - РИА Новости, 19.05.2025
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01:12 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/bayden-2017741641.html
Харрис пожелала Байдену скорейшего выздоровления
Харрис пожелала Байдену скорейшего выздоровления - РИА Новости, 19.05.2025
Харрис пожелала Байдену скорейшего выздоровления
Бывший вице-президент США Камала Харрис, заменившая экс-лидера страны Джо Байдена в президентской гонке в 2024 году, в соцсети X пожелала ему скорейшего... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T01:12:00+03:00
2025-05-19T01:12:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Бывший вице-президент США Камала Харрис, заменившая экс-лидера страны Джо Байдена в президентской гонке в 2024 году, в соцсети X пожелала ему скорейшего выздоровления на фоне диагностированного рака. "Мы с Дагом (бывший второй джентльмен США - ред.) опечалены известием о диагнозе рака простаты у президента Байдена. Мы храним его, (бывшую первую леди Джилл Байден - ред.) и всю их семью в наших сердцах и молитвах в это время. Джо — боец, и я знаю, что он встретит этот вызов с той же силой, стойкостью и оптимизмом, которые всегда определяли его жизнь и лидерство. Мы надеемся на полное и скорейшее выздоровление", - говорится в ее заявлении. В воскресенье газета New York Times со ссылкой на пресс-секретаря Байдена сообщила, что у экс-президента диагностировали рак простаты в агрессивной форме, При этом заболевание у него поддается эффективному лечению, отметил представитель бывшего лидера США. Байдену сейчас 82 года. В 2024 году ему пришлось выйти из гонки за президентское кресло на фоне опасений о состоянии его здоровья. Он известен регулярными оговорками, забывчивостью и падениями на публике. Ранее пожелания скорейшего выздоровления Байдену выразил действующий президент США Дональд Трамп.
https://ria.ru/20250519/tramp-2017739326.html
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в мире, сша, джилл байден, джо байден, камала харрис, дональд трамп
В мире, США, Джилл Байден, Джо Байден, Камала Харрис, Дональд Трамп
Харрис пожелала Байдену скорейшего выздоровления

Харрис пожелала скорейшего выздоровления Байдену, у которого диагностировали рак

© AP Photo / Susan WalshКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Камала Харрис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Бывший вице-президент США Камала Харрис, заменившая экс-лидера страны Джо Байдена в президентской гонке в 2024 году, в соцсети X пожелала ему скорейшего выздоровления на фоне диагностированного рака.
"Мы с Дагом (бывший второй джентльмен США - ред.) опечалены известием о диагнозе рака простаты у президента Байдена. Мы храним его, (бывшую первую леди Джилл Байден - ред.) и всю их семью в наших сердцах и молитвах в это время. Джо — боец, и я знаю, что он встретит этот вызов с той же силой, стойкостью и оптимизмом, которые всегда определяли его жизнь и лидерство. Мы надеемся на полное и скорейшее выздоровление", - говорится в ее заявлении.
Президент США Дональд Трамп в Белом доме - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Трамп отреагировал на сообщения о диагностированном у Байдена раке
00:37
В воскресенье газета New York Times со ссылкой на пресс-секретаря Байдена сообщила, что у экс-президента диагностировали рак простаты в агрессивной форме, При этом заболевание у него поддается эффективному лечению, отметил представитель бывшего лидера США.
Байдену сейчас 82 года. В 2024 году ему пришлось выйти из гонки за президентское кресло на фоне опасений о состоянии его здоровья. Он известен регулярными оговорками, забывчивостью и падениями на публике.
Ранее пожелания скорейшего выздоровления Байдену выразил действующий президент США Дональд Трамп.
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NYP: Байден забывал имена своих давних помощников
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В миреСШАДжилл БайденДжо БайденКамала ХаррисДональд Трамп
 
 
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