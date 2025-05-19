https://ria.ru/20250519/bar-2017861976.html

В Перми закрыли бар, возле которого нашли тело девушки

В Перми закрыли бар, возле которого нашли тело девушки - РИА Новости, 19.05.2025

В Перми закрыли бар, возле которого нашли тело девушки

Бар "Пиво. Мясо" в Перми, на пиках забора возле которого нашли тело девушки, закрыт на три месяца из-за нарушения санитарных правил, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T15:49:00+03:00

2025-05-19T15:49:00+03:00

2025-05-19T15:49:00+03:00

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

кировский район

пермь

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ПЕРМЬ, 19 мая - РИА Новости. Бар "Пиво. Мясо" в Перми, на пиках забора возле которого нашли тело девушки, закрыт на три месяца из-за нарушения санитарных правил, сообщили РИА Новости в Дзержинском районном суде. В понедельник райсуд рассмотрел вопрос о приостановке работы заведения общественного питания в Кировском районе Перми (Закамск). Ранее на острых пиках забора возле этого бара нашли тело 18-летней местной жительницы. СК возбудил дело по статье об убийстве. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что, предположительно, юная гостья заведения в состоянии алкогольного опьянения поднялась на второй этаж здания и оказалась на крыше пристроя, откуда упала. "Работу кафе приостановили на 90 суток", - рассказали в суде. После инцидента бар проверили сотрудники Роспотребнадзора и нашли там множество нарушений санитарных правил. Ведомство выяснило, что ряд сотрудников не имели медкнижек, не соблюдались правила личной гигиены, у здания не было нормальной системы вентиляции и исправной сети горячего водоснабжения.

https://ria.ru/20250513/zabor-2016729347.html

https://ria.ru/20250514/telo-2016856607.html

кировский район

пермь

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), кировский район, пермь, следственный комитет россии (ск рф), происшествия