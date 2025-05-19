В Великом Новгороде вынесли приговор бывшим членам банды
Бывшие члены банды из Великого Новгорода получили от 18 до 24 лет колонии
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Бывшие члены банды из Великого Новгорода получили от 18 до 24 лет колонии строгого и особого режимов, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Уточняется, что Новгородский областной суд в понедельник на основании вердикта присяжных заседателей вынес приговор в отношении пятерых участников банды, обвиняемых в убийствах бизнесменов в Великом Новгороде в период 2002-2014 годов.
По версии следствия, в июле 2002 года криминальный авторитет Андрей Петровский, находящийся до сих пор в федеральном розыске, создал в Великом Новгороде вооруженную группу. В нее вошли Сергей Заботин, Андрей Козлов, Андрей Орлов, Валерий Рыбаков и Сергей Сергеев. Они и оказались на скамье подсудимых.
Судом установлено, что в 2002 году Сергеев и Козлов, исполняя указания руководителя банды, застрелили директора ООО "Северо-Западный инвестиционный промышленный центр" Юрия Куприянова, который сдавал в аренду московским предпринимателям помещение для магазина "Эльдорадо" и отказался платить обвиняемым. Похожим образом в 2005 году Рыбаков, Орлов, Заботин и Сергеев убили предпринимателя Виктора Крылова, занимающегося лесозаготовкой. Кроме того, Сергеев по указанию руководителя банды застрелил в 2009 году владельца автохолдинга "Дюкавто" Валерия Дюкарева. Коммерческая деятельность всех убитых, по мнению стороны обвинения, "противоречила интересам устойчивой вооруженной группы". Никто из обвиняемых вины не признал.
Коллегия присяжных заседателей в конце апреля признала доказанным, что в июле 2002 года в Великом Новгороде была создана устойчивая вооруженная группа в целях нападения на граждан и организации.
"Новгородский областной суд на основании вердикта присяжных заседателей… приговорил виновных к лишению свободы на срок от 18 до 24 лет лишения свободы со штрафами от 300 до 630 тысяч рублей с ограничением свободы от 8 до 10 месяцев. Заботин, Козлов, Рыбаков, Сергеев будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, Орлов – в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.
Приговор в законную силу не вступил.
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