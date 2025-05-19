https://ria.ru/20250519/avstralija-2017755903.html

Австралия делает все возможное для давления на Россию, заявил премьер

Австралия делает все возможное для давления на Россию, заявил премьер - РИА Новости, 19.05.2025

Австралия делает все возможное для давления на Россию, заявил премьер

Обещанные Украине танки M1A1 Abrams уже на пути в страну, Австралия делает "все возможное", чтобы оказать давление на Россию, заявил австралийский премьер... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T06:59:00+03:00

2025-05-19T06:59:00+03:00

2025-05-19T07:20:00+03:00

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владимир зеленский

энтони альбанезе

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ДЖАКАРТА, 19 мая – РИА Новости. Обещанные Украине танки M1A1 Abrams уже на пути в страну, Австралия делает "все возможное", чтобы оказать давление на Россию, заявил австралийский премьер Энтони Альбанезе в беседе с Владимиром Зеленским в Риме, о чем сообщил австралийский телеканал ABC. Списанные Abrams, которые правительство Альбанезе обещало Украине в прошлом году, по состоянию на апрель считались "застрявшими" в стране на неопределенный срок. Представители министерства обороны Австралии частично винили сопротивление со стороны Соединенных Штатов в задержке их передачи. "Господин Альбанезе сказал господину Зеленскому на открытии встречи, что танки теперь "в пути". Однако он отказался предоставить какие-либо подробности журналистам после встречи, предположив, что это подорвет военные усилия Украины", - сообщил телеканал по итогам встречи. В ответ Зеленский поблагодарил Альбанезе за "новости" о танках и похвалил вклад Австралии в помощь Украине. "Переговоры господина Альбанезе с господином Зеленским были сосредоточены на том, как Австралия могла бы помочь максимально усилить давление на Россию… Австралия уже ввела санкции против около 1400 российских лиц и организаций, но (Зеленский - ред.) заявил, что хотел бы увидеть еще больше действий со стороны федерального правительства", - отмечает издание. Премьер-министр Австралии дал понять, что он открыт для этого, заявив, что Австралия "продолжит рассматривать все, что мы можем сделать, чтобы оказать давление на Россию". В прошлом году комитет по иностранным делам, обороне и торговле сената Австралии рекомендовал правительству страны увеличить помощь Украине, включая поставки военной техники. Среди конкретных рекомендаций отмечалось, что необходимо по умолчанию передавать Украине военную технику, включая списанные наименования, если не будет аргументов против этого в отношении конкретного объекта. Это решение было принято на фоне неоднократных обращений Киева к Канберре с официальными просьбами присоединиться к Вашингтону, Лондону и Берлину в деле поставок военной техники для нужд украинской армии. Вместо этого некоторые наименования выведенной из эксплуатации техники, включая американские танки M1A1 Abrams, были выставлены на продажу на торговых площадках, что вызвало недовольство украинской общины в Австралии. Позже появилась информация, что министр обороны Австралии Ричард Марлз обсуждал с правительством Украины "ряд возможностей" для отправки старых танков, которая должна быть осуществлена в соответствии с правилами экспорта американской военной техники в третьи страны. Посольство РФ в Австралии заявляло, что танки M1A1 Abrams, о поставке которых Киеву заявила Австралия, "будут гореть на Украине так же, как ранее подаренные Bushmasters".

https://ria.ru/20250519/yarost-2017750517.html

https://ria.ru/20250430/ukraina-2014234305.html

https://ria.ru/20241018/abrams-1978632689.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, австралия, украина, россия, владимир зеленский, энтони альбанезе