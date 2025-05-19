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В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 19.05.2025
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20:06 19.05.2025 (обновлено: 20:53 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/ataka-2017933468.html
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 19.05.2025
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель ранен в селе Николаевка Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника, пострадавший госпитализирован, сообщил губернатор... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T20:06:00+03:00
2025-05-19T20:53:00+03:00
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
белгород
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Мирный житель ранен в селе Николаевка Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника, пострадавший госпитализирован, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В селе Николаевка Белгородского района в результате атаки беспилотника ранен мужчина. Бригада скорой доставляет пострадавшего с осколочным ранением плеча в городскую больницу №2 Белгорода. Кроме того, в Белгородском районе вследствие атак FPV-дронов в селе Ясные Зори поврежден фасад административного здания сельхозпредприятия, в селе Бессоновка - хозяйственная постройка, в селе Бочковка посечены осколками заборы двух домовладений", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Губернатор добавил, что хутор Стадников Шебекинского округа подвергся атаке FPV-дрона: повреждена линия электропередачи, временно без света остаются жители одной из улиц. По данным Гладкова, в Валуйском округе в селе Двулучное от удара дрона поврежден легковой автомобиль, посечены осколками надворная постройка и жилой дом. В поселке Уразово в результате обстрела повреждено остекление в двух частных домах. Вследствие удара беспилотника в селе Долгое загорелся частный дом. В селе Соболевка от детонации FPV-дрона выбиты окна надворной постройки, и посечен забор. В селе Байцуры Борисовского района дрон сдетонировал о кровлю хозяйственной постройки частного домовладения, уточнил глава региона.
https://ria.ru/20250514/gladkov-2016992957.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, белгородский район, белгород, вячеслав гладков
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Белгород, Вячеслав Гладков
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель

Гладков: в селе Николаевка Белгородской области при атаке БПЛА пострадал мужчина

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. 19 мая 2025
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. 19 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. 19 мая 2025
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БЕЛГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Мирный житель ранен в селе Николаевка Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника, пострадавший госпитализирован, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В селе Николаевка Белгородского района в результате атаки беспилотника ранен мужчина. Бригада скорой доставляет пострадавшего с осколочным ранением плеча в городскую больницу №2 Белгорода. Кроме того, в Белгородском районе вследствие атак FPV-дронов в селе Ясные Зори поврежден фасад административного здания сельхозпредприятия, в селе Бессоновка - хозяйственная постройка, в селе Бочковка посечены осколками заборы двух домовладений", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что хутор Стадников Шебекинского округа подвергся атаке FPV-дрона: повреждена линия электропередачи, временно без света остаются жители одной из улиц. По данным Гладкова, в Валуйском округе в селе Двулучное от удара дрона поврежден легковой автомобиль, посечены осколками надворная постройка и жилой дом. В поселке Уразово в результате обстрела повреждено остекление в двух частных домах. Вследствие удара беспилотника в селе Долгое загорелся частный дом. В селе Соболевка от детонации FPV-дрона выбиты окна надворной постройки, и посечен забор. В селе Байцуры Борисовского района дрон сдетонировал о кровлю хозяйственной постройки частного домовладения, уточнил глава региона.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияБелгородский районБелгородВячеслав Гладков
 
 
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