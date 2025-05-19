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В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 19.05.2025

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель

Мирный житель ранен в селе Николаевка Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника, пострадавший госпитализирован, сообщил губернатор... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T20:06:00+03:00

2025-05-19T20:06:00+03:00

2025-05-19T20:53:00+03:00

белгородская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородский район

белгород

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Мирный житель ранен в селе Николаевка Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника, пострадавший госпитализирован, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В селе Николаевка Белгородского района в результате атаки беспилотника ранен мужчина. Бригада скорой доставляет пострадавшего с осколочным ранением плеча в городскую больницу №2 Белгорода. Кроме того, в Белгородском районе вследствие атак FPV-дронов в селе Ясные Зори поврежден фасад административного здания сельхозпредприятия, в селе Бессоновка - хозяйственная постройка, в селе Бочковка посечены осколками заборы двух домовладений", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Губернатор добавил, что хутор Стадников Шебекинского округа подвергся атаке FPV-дрона: повреждена линия электропередачи, временно без света остаются жители одной из улиц. По данным Гладкова, в Валуйском округе в селе Двулучное от удара дрона поврежден легковой автомобиль, посечены осколками надворная постройка и жилой дом. В поселке Уразово в результате обстрела повреждено остекление в двух частных домах. Вследствие удара беспилотника в селе Долгое загорелся частный дом. В селе Соболевка от детонации FPV-дрона выбиты окна надворной постройки, и посечен забор. В селе Байцуры Борисовского района дрон сдетонировал о кровлю хозяйственной постройки частного домовладения, уточнил глава региона.

https://ria.ru/20250514/gladkov-2016992957.html

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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, белгородский район, белгород, вячеслав гладков