Президент Аргентины обвинил журналиста в намеренном ударе микрофоном
Президент Аргентины Милей заявил, что журналист специально ударил его микрофоном
© Кадр видео из соцсетейЖурналист попал микрофоном в лицо президента Аргентины Хавьера Милея
© Кадр видео из соцсетей
Журналист попал микрофоном в лицо президента Аргентины Хавьера Милея
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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 мая - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей обвинил журналиста одного из телеканалов в том, что тот его специально ударил микрофоном.
Инцидент произошел после голосования на выборах в парламент города Буэнос-Айрес.
Милей пришел на избирательный участок и перед тем, как получить бюллетень, поздоровался с членами комиссии. Один из них отказался пожимать руку президенту, подняв палец и сделав им отрицательный жест, о чем свидетельствует видео, которое публикует телеканал C5N.
Позднее, когда Милей вместе с сестрой Кариной выходил из участка, его окружила толпа журналистов, сопровождавшая их до машины. Один из журналистов задел главу государства микрофоном, попав ему по носу. На видео, которое публикует газета La Nación, видно, как Милей от возмущения остановился и, указав на журналиста, произнес: "Ты меня ударил нарочно". На видео слышно, как ему отвечают: "Нет, нет".
C5N является оппозиционным Милею СМИ.
Милей негативно относится к журналистам, часто их критикует и не даёт пресс-конференций, лишь отдельные интервью зарубежным СМИ и тем аргентинским журналистам, которых знает лично.
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