https://ria.ru/20250519/arest-2017858817.html

Блогера Алтуняна арестовали по делу о распространении порно

Блогера Алтуняна арестовали по делу о распространении порно - РИА Новости, 19.05.2025

Блогера Алтуняна арестовали по делу о распространении порно

Кунцевский суд Москвы арестовал Юрия Алтуняна по делу о распространении порнографии в интернете, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T15:42:00+03:00

2025-05-19T15:42:00+03:00

2025-05-19T16:19:00+03:00

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россия

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Кунцевский суд Москвы арестовал Юрия Алтуняна по делу о распространении порнографии в интернете, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Кунцевского районного суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алтунян Ю.Я.", - сказали в суде. Ему вменяется распространение порнографии в интернете (пункт "б" части 3 статьи 242 УК РФ). Осведомленный источник пояснил РИА Новости, что речь идет о блогере Юрии Алтуняне, страница которого в Instagram* посвящена косметологии и пластической хирургии; у него два миллиона подписчиков, а в профиле указано, что он челюстно-лицевой хирург и косметолог. В суде добавили, что заседание проходило в закрытом режиме, не уточнив иных подробностей дела.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250519/sobchak--2017797860.html

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происшествия, россия, общество, москва, юрий алтунян