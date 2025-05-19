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Суд продлил срок ареста еще четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 19.05.2025
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
13:55 19.05.2025 (обновлено: 13:57 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/arest-2017829443.html
Суд продлил срок ареста еще четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
Суд продлил срок ареста еще четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 19.05.2025
Суд продлил срок ареста еще четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
Мосгорсуд до 22 августа продлил срок ареста ещё четырем фигурантам дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T13:55:00+03:00
2025-05-19T13:57:00+03:00
теракт в "крокус сити холле"
московский городской суд
крокус сити холл
красногорск
крокус
общество
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Мосгорсуд до 22 августа продлил срок ареста ещё четырем фигурантам дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", сообщили РИА Новости в суде. "Солиеву Умеджону, Медову Хусену, Лутфуллои Назримаду, Шарипзоде Зоиру продлена мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 августа", - рассказали в суде. До этого Мосгорсуд продлил меру пресечения предполагаемым исполнителям теракта в концертном зале. Судебные заседания проходили в закрытом режиме. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 146 человек.
https://ria.ru/20250509/mvd-2015912293.html
https://ria.ru/20250506/rossija-2015324043.html
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московский городской суд, крокус сити холл, красногорск, крокус, общество
Теракт в "Крокус Сити Холле", Московский городской суд, Крокус Сити Холл, Красногорск, Крокус, Общество
Суд продлил срок ареста еще четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе"

Мосгорсуд продлил срок ареста еще 4 фигурантам дела о теракте в "Крокусе"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСгоревшее здание "Крокус Сити Холла"
Сгоревшее здание Крокус Сити Холла - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сгоревшее здание "Крокус Сити Холла". Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Мосгорсуд до 22 августа продлил срок ареста ещё четырем фигурантам дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", сообщили РИА Новости в суде.
"Солиеву Умеджону, Медову Хусену, Лутфуллои Назримаду, Шарипзоде Зоиру продлена мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 августа", - рассказали в суде.
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До этого Мосгорсуд продлил меру пресечения предполагаемым исполнителям теракта в концертном зале.
Судебные заседания проходили в закрытом режиме.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 146 человек.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"Московский городской судКрокус Сити ХоллКрасногорскКрокусОбщество
 
 
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