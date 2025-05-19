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Apple оштрафовали на три миллиона рублей за запрещённый контент
Apple оштрафовали на три миллиона рублей за запрещённый контент - РИА Новости, 19.05.2025
Apple оштрафовали на три миллиона рублей за запрещённый контент
Таганский суд Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей компанию Apple за отказ удалить запрещённый контент, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T18:27:00+03:00
2025-05-19T18:27:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей компанию Apple за отказ удалить запрещённый контент, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы Apple Distribution International LTD признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, назначить наказание в виде административного штрафа в размере трех миллионов рублей",- огласила решение судья Александра Анохина. Ранее в понедельник этот же суд штрафовал компанию за пропаганду ЛГБТ* (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено территории России) по трем аналогичным протоколам, по каждому из которых был назначен штраф в 2,5 миллиона рублей. Всего их было семь. Рассмотрение протоколов в отношении Apple проходило в закрытом режиме, журналистов пустили лишь на оглашение решений. На закрытии настаивал юрист компании, поскольку в заседании разглашались конфиденциальные данные, касающиеся работы сервисов, "очень чувствительной" переписки внутри компании Apple и официальных документов. Подробностями в суде поделиться отказались, юрист компании воздержалась от комментариев, другая сторона отсутствовала на заседании.* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено территории России
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происшествия, технологии, москва, россия, apple
Происшествия, Технологии, Москва, Россия, Apple
Apple оштрафовали на три миллиона рублей за запрещённый контент
Суд оштрафовал Apple на три миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей компанию Apple за отказ удалить запрещённый контент, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы
Apple Distribution International LTD признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ
, назначить наказание в виде административного штрафа в размере трех миллионов рублей",- огласила решение судья Александра Анохина.
Ранее в понедельник этот же суд штрафовал компанию за пропаганду ЛГБТ* (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено территории России) по трем аналогичным протоколам, по каждому из которых был назначен штраф в 2,5 миллиона рублей. Всего их было семь.
Рассмотрение протоколов в отношении Apple
проходило в закрытом режиме, журналистов пустили лишь на оглашение решений.
На закрытии настаивал юрист компании, поскольку в заседании разглашались конфиденциальные данные, касающиеся работы сервисов, "очень чувствительной" переписки внутри компании Apple и официальных документов.
Подробностями в суде поделиться отказались, юрист компании воздержалась от комментариев, другая сторона отсутствовала на заседании.
* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено территории России