https://ria.ru/20250519/apple-2017917253.html

Apple оштрафовали на три миллиона рублей за запрещённый контент

Apple оштрафовали на три миллиона рублей за запрещённый контент - РИА Новости, 19.05.2025

Apple оштрафовали на три миллиона рублей за запрещённый контент

Таганский суд Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей компанию Apple за отказ удалить запрещённый контент, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T18:27:00+03:00

2025-05-19T18:27:00+03:00

2025-05-19T18:27:00+03:00

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей компанию Apple за отказ удалить запрещённый контент, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы Apple Distribution International LTD признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, назначить наказание в виде административного штрафа в размере трех миллионов рублей",- огласила решение судья Александра Анохина. Ранее в понедельник этот же суд штрафовал компанию за пропаганду ЛГБТ* (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено территории России) по трем аналогичным протоколам, по каждому из которых был назначен штраф в 2,5 миллиона рублей. Всего их было семь. Рассмотрение протоколов в отношении Apple проходило в закрытом режиме, журналистов пустили лишь на оглашение решений. На закрытии настаивал юрист компании, поскольку в заседании разглашались конфиденциальные данные, касающиеся работы сервисов, "очень чувствительной" переписки внутри компании Apple и официальных документов. Подробностями в суде поделиться отказались, юрист компании воздержалась от комментариев, другая сторона отсутствовала на заседании.* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено территории России

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происшествия, технологии, москва, россия, apple