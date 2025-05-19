https://ria.ru/20250519/apple--2017888455.html

Суд оштрафовал Apple еще на 2,5 миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ*

Суд оштрафовал Apple еще на 2,5 миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 19.05.2025

Суд оштрафовал Apple еще на 2,5 миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ*

Таганский суд Москвы оштрафовал на 2,5 миллиона рублей компанию Apple по второму протоколу за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, передает... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T17:11:00+03:00

2025-05-19T17:11:00+03:00

2025-05-19T17:55:00+03:00

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 2,5 миллиона рублей компанию Apple по второму протоколу за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Постановлением Таганского районного суда города Москвы признать виновным Apple Distribution International LTD в совершении административного правонарушения, предусмотренного часть 3 статьи 6.21 КоАП РФ, назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 2,5 миллиона рублей",- огласила решение судья Александра Анохина.Как и первое судебное заседание рассмотрение прошло в закрытом режиме, журналистов пустили лишь на оглашение решения.На закрытии настаивал юрист компании, поскольку в заседании будут будут разглашены конфиденциальные данные, касающиеся работы сервисов, переписки внутри компании Apple "очень чувствительной" и официальных документов.Протокол был составлен в отношении компании Apple Distribution International LTD за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений по части 3 статьи 6.21 КоАП РФ. Подробностями в суде поделиться отказались, юрист компании воздержалась от комментариев, другая сторона отсутствовала на заседании.Ранее в понедельник этот же суд оштрафовал Apple на 2,5 миллиона рублей за аналогичный протокол.Кроме того, в этот же день суд позднее рассмотрит еще один протокол по этой же статье в отношении компании и за отказ удалить запрещённый контент (по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ).* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20250515/sud-2017138900.html

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apple, москва, общество, россия