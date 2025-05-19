https://ria.ru/20250519/apple--2017881677.html

Суд в Москве оштрафовал Apple на 7,5 миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ*

Суд в Москве оштрафовал Apple на 7,5 миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 19.05.2025

Суд в Москве оштрафовал Apple на 7,5 миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ*

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Apple на 7,5 миллиона рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T16:50:00+03:00

2025-05-19T16:50:00+03:00

2025-05-19T17:37:00+03:00

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Apple на 7,5 миллиона рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, передает корреспондент РИА Новости."Постановлением Таганского районного суда города Москвы признать виновным Apple Distribution International LTD в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 6.21 КоАП России, назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 7,5 миллиона рублей", — огласила решение судья Александра Анохина.По каждому из трех протоколов назначили штраф в размере 2,5 миллиона рублей.Судебные заседания проходили в закрытом режиме, журналистов пустили лишь на оглашение вердикта. На этом настаивал юрист компании, поскольку разглашались конфиденциальные данные, касающиеся работы сервисов, "очень чувствительной" переписки внутри Apple и официальных документов.Подробностями в суде поделиться отказались, в компании воздержались от комментариев, другая сторона отсутствовала на заседании. Кроме того, в понедельник суд рассмотрит еще один протокол в отношении Apple за отказ удалить запрещенный контент (по части второй статьи 13.41 КоАП).* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20250516/naryshkin-2017276519.html

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apple, москва, общество, россия, происшествия