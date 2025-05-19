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Умерла актриса из "Моей прекрасной няни"

Умерла актриса из "Моей прекрасной няни" - РИА Новости, 19.05.2025

Умерла актриса из "Моей прекрасной няни"

Народная артистка России Ольга Блок-Миримская умерла в возрасте 70 лет, сообщили в Театре Олега Табакова. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T15:30:00+03:00

2025-05-19T15:30:00+03:00

2025-05-19T16:09:00+03:00

владимир машков

олег табаков

россия

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Народная артистка России Ольга Блок-Миримская умерла в возрасте 70 лет, сообщили в Театре Олега Табакова."С глубоким прискорбием сообщаем о кончине народной артистки России, одной из ведущих актрис Театра Олега Табакова. Ольга Блок-Миримская ушла из жизни 18 мая. Театр Олега Табакова выражает глубочайшие соболезнования родным и близким. Ее уход — невосполнимая утрата для всех нас. Светлая память о талантливой актрисе и прекрасном человеке навсегда останется в наших сердцах", — говорится в сообщении.Ольга Блок-Миримская родилась 1 сентября 1954 года в Петрозаводске, детство провела в Симферополе. В первый раз сыграла в кино в возрасте восьми лет, исполнив роль в фильме Бориса Долина "Слепая птица". После школы Ольга поступила на режиссерско-театральное отделение Крымского училища культуры. С 1975 по 1982 год работала в Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым, сыграв там более тридцати ролей. Родив дочь, уехала в Москву.С 1990 года Блок-Миримская служила в труппе Театра-студии под руководством Олега Табакова, где стала одной из ведущих актрис. В 2006 году ей присвоили звание народной артистки России. Она наиболее известна также по ролям в кино и сериалах "Моя прекрасная няня", "Карнавал", "Апостол", "Дом Солнца" и другим.

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владимир машков, олег табаков, россия