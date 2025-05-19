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Финляндия поставит Украине боеприпасы за счет доходов от российских активов

Финляндия поставит Украине боеприпасы за счет доходов от российских активов - РИА Новости, 19.05.2025

Финляндия поставит Украине боеприпасы за счет доходов от российских активов

Финляндия поставит Украине боеприпасы за счет доходов от замороженных российских активов на 90 миллионов евро, сообщает в понедельник финское минобороны. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T11:35:00+03:00

2025-05-19T11:35:00+03:00

2025-05-19T11:35:00+03:00

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Финляндия поставит Украине боеприпасы за счет доходов от замороженных российских активов на 90 миллионов евро, сообщает в понедельник финское минобороны. "Финляндия подписала соглашение с Европейской комиссией о поставках тяжелых боеприпасов на Украину. Боеприпасы будут закуплены у финской промышленности, а сама закупка будет финансироваться за счет доходов от замороженных российских активов через Европейский фонд мира", - говорится в сообщении ведомства. По словам минобороны, стоимость контакта составляет 90 миллионов евро. Содержание поставок, способ и сроки их доставки ведомство не раскрывает. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250515/frg-2017200604.html

https://ria.ru/20250425/reuters-2013397824.html

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сергей лавров, россия, украина, финляндия, евросоюз, нато, в мире