https://ria.ru/20250519/advokat--2017820783.html

Адвокат обжалует приговор соучастнице кражи у Митволя 112 миллионов рублей

Адвокат обжалует приговор соучастнице кражи у Митволя 112 миллионов рублей - РИА Новости, 19.05.2025

Адвокат обжалует приговор соучастнице кражи у Митволя 112 миллионов рублей

Потерпевшая сторона не согласна с решением Железнодорожного районного суда Красноярска в отношении жительницы Ярославской области, приговорённой к 5 годам... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T13:29:00+03:00

2025-05-19T13:29:00+03:00

2025-05-19T13:29:00+03:00

красноярск

ярославская область

дубай

михаил шолохов

олег митволь

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

красноярский краевой суд

федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)

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КРАСНОЯРСК, 19 мая – РИА Новости. Потерпевшая сторона не согласна с решением Железнодорожного районного суда Красноярска в отношении жительницы Ярославской области, приговорённой к 5 годам колонии за кражу 112 миллионов рублей у экс-замруководителя Росприроднадзора Красноярского края Олега Митволя, заявил РИА Новости адвокат Митволя Михаил Шолохов. Ранее прокуратура Красноярского каря сообщила, что в 2022 году группа лиц, среди которых был сын осужденной, изготовили поддельные паспорта и нотариальную доверенность от имени находящегося в СИЗО Митволя, предоставляющую полномочия 67-летней арбитражной управляющей распоряжаться средствами на банковских счетах и недвижимым имуществом в Дубае. Используя фальшивые документы, в 2023 году женщина совместно с сообщниками выехала в Дубай, откуда незаконно перевела со счетов потерпевшего около 112 миллионов рублей. Получив доступ к банковской информации, злоумышленники также пытались продать принадлежащую Митволю недвижимость стоимостью 245 миллионов рублей. В понедельник жительницу Ярославской области осудили на 5 лет колонии общего режима. Уточняется, что женщина отрицала свою причастность к преступлению. В отношении ее соучастников, включая сына, предварительное следствие приостановлено в связи с заключением ими контрактов на прохождение военной службы. Суд признал пенсионерку виновной в краже организованной преступной группой в особо крупном размере (п. "а", "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ), приготовлении к мошенничеству (ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). "Потерпевшая сторона не согласна с вынесенным решением Железнодорожного районного суда Красноярска в отношении Елены Магомедселимовой в части наказания и необъективного рассмотрения. Суд отверг утверждения о том, что осужденная и подельники также совершили отмывание денежных средств, похищенных у Митволя, переведя их в криптовалюту. Обвинение и суд также уклонились от оценки действий других фигурантов уголовного дела, помимо тех, которые убыли в зону СВО", - сказал Шолохов. Адвокат счел несоразмерным преступлениям 5-летний срок при частичном признании вины Магомедселимовой. "Потерпевший с таким подходом назначения наказания не согласен и считает несправедливым. В ближайшее время будет подготовлена и направлена апелляционная жалоба в Красноярский краевой суд", - уточнил собеседник. Олег Митволь был осужден в сентябре 2023 года к 4,5 годам колонии общего режима за хищения при строительстве метро в Красноярске. Суд взыскал с него в пользу Росжелдора 741 миллион рублей, еще более 200 миллионов было взыскано в пользу краевого транспортного управления. Дело рассмотрели за день – Митволь полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

https://ria.ru/20250203/mitvol-1996946838.html

https://ria.ru/20240801/moshenniki-1963360758.html

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красноярск, ярославская область, дубай, михаил шолохов, олег митволь, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), красноярский краевой суд, федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор), общество