https://ria.ru/20250518/zelenskiy-2017717122.html

Зеленский заявил о готовности к переговорам в любом формате

Зеленский заявил о готовности к переговорам в любом формате - РИА Новости, 18.05.2025

Зеленский заявил о готовности к переговорам в любом формате

Владимир Зеленский заверил, что согласен на диалог с Россией в любом формате, и поблагодарил Ватикан за готовность стать площадкой для прямых переговоров. РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T19:05:00+03:00

2025-05-18T19:05:00+03:00

2025-05-18T19:06:00+03:00

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заверил, что согласен на диалог с Россией в любом формате, и поблагодарил Ватикан за готовность стать площадкой для прямых переговоров. В пятницу госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин заявил, что папа Римский Лев XIV намерен предложить Ватикан в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной. "Спасибо Ватикану за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией. Мы готовы к диалогу в любом формате ради реальных результатов", - написал Зеленский в своем Telegram-канале по итогам встречи с папой Римским Львом XIV. Госсекретарь США Марко Рубио выразил в субботу мнение, что проведение встречи по украинскому урегулированию в Ватикане было бы комфортно для обеих сторон конфликта. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250518/zelenskiy-2017709459.html

https://ria.ru/20250518/merts-2017692836.html

https://ria.ru/20250518/peregovory-2017623702.html

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в мире, россия, украина, ватикан, владимир зеленский, папа римский лев xiv