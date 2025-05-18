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СМИ: Украина хочет убедиться, что Россия и США не поставят его перед фактом - РИА Новости, 18.05.2025
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20:47 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/zelenskij-2017723754.html
СМИ: Украина хочет убедиться, что Россия и США не поставят его перед фактом
СМИ: Украина хочет убедиться, что Россия и США не поставят его перед фактом - РИА Новости, 18.05.2025
СМИ: Украина хочет убедиться, что Россия и США не поставят его перед фактом
Владимир Зеленский и его помощники хотят убедиться, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не поставят перед Украиной... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T20:47:00+03:00
2025-05-18T20:47:00+03:00
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский и его помощники хотят убедиться, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не поставят перед Украиной свершившийся факт, который она не сможет принять, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванного американского дипломата. По данным издания, встреча Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем США Марко Рубио прошла на фоне обеспокоенности Украины из-за предстоящего разговора Трампа и Путина. "Зеленский и его помощники хотят убедиться, что Путин и Трамп не поставят перед Украиной свершившийся факт, который она не сможет принять", - говорится в публикации. Трамп в субботу заявил, что в понедельник планирует провести телефонный разговор с российским президентом. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, РФ 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты руководства в Москве, неуклонно расширяется и приближается к границам России.
https://ria.ru/20250517/kozyri-2017518764.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, нато
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО
СМИ: Украина хочет убедиться, что Россия и США не поставят его перед фактом

WP: Зеленский хочет убедиться, что Путин и Трамп не поставят Киев перед фактом

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский и его помощники хотят убедиться, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не поставят перед Украиной свершившийся факт, который она не сможет принять, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванного американского дипломата.
По данным издания, встреча Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем США Марко Рубио прошла на фоне обеспокоенности Украины из-за предстоящего разговора Трампа и Путина.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Трамп заявил, что у Зеленского нет козырей, и пригрозил России санкциями
17 мая, 01:59
"Зеленский и его помощники хотят убедиться, что Путин и Трамп не поставят перед Украиной свершившийся факт, который она не сможет принять", - говорится в публикации.
Трамп в субботу заявил, что в понедельник планирует провести телефонный разговор с российским президентом.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, РФ 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты руководства в Москве, неуклонно расширяется и приближается к границам России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
"Каждое утро": в США раскрыли, что происходит с Зеленским из-за Трампа
17 мая, 19:07
 
В миреРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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