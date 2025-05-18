https://ria.ru/20250518/zelenskij-2017720549.html
Зеленский снова попросил Трампа о военной помощи
Зеленский снова попросил Трампа о военной помощи - РИА Новости, 18.05.2025
Зеленский снова попросил Трампа о военной помощи
Владимир Зеленский снова просит президента США Дональда Трампа о военно-промышленной помощи, соответствующее письмо со своими предложениям он направил главе... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T19:55:00+03:00
2025-05-18T19:55:00+03:00
2025-05-18T19:55:00+03:00
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский снова просит президента США Дональда Трампа о военно-промышленной помощи, соответствующее письмо со своими предложениям он направил главе Белого дома. Как сообщили в офисе Зеленского, в письме содержатся новые предложения о сотрудничестве в оборонно-промышленной сфере, а также торговле. "(Зеленский – ред.) отметил, что направил президенту Трампу письмо с новыми предложениями по сотрудничеству в оборонно-промышленной и торговой сферах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского по итогам его встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем США Марко Рубио. США и Украина 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Она предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для Киева. По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд.
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в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, марко рубио
В мире, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Марко Рубио
Зеленский снова попросил Трампа о военной помощи
Зеленский направил Трампу письмо с предложениями о военно-промышленной помощи