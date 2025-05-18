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МИД ответил на обвинения Румынии о якобы вмешательстве России в выборы - РИА Новости, 18.05.2025
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21:14 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/zaharova-2017725567.html
МИД ответил на обвинения Румынии о якобы вмешательстве России в выборы
МИД ответил на обвинения Румынии о якобы вмешательстве России в выборы - РИА Новости, 18.05.2025
МИД ответил на обвинения Румынии о якобы вмешательстве России в выборы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на утверждения Бухареста о якобы вмешательстве России во второй тур президентских выборов в Румынии,... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T21:14:00+03:00
2025-05-18T21:14:00+03:00
в мире
румыния
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бухарест
мария захарова
никушор дан
кэлин джеорджеску
президентские выборы в румынии — 2025
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на утверждения Бухареста о якобы вмешательстве России во второй тур президентских выборов в Румынии, напомнив об их скандальном характере и посоветовав "отмываться". Ранее представитель румынского МИД Андрей Цэрня бездоказательно заявил, что в ходе продолжающихся выборов президента Румынии якобы фиксируются "признаки российского вмешательства". Он обвинил Россию в проведении "вирусной кампании фейковых новостей". "Во-первых, я бы попросила это выборами не называть. Во-вторых, в такое невозможно вмешаться, только вляпаться. Так что пусть никого своим электоральным не замазывают. Отмывайтесь сами!" - написала Захарова в своем Telegram-канале. В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, больше всего голосов получили лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%). Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
https://ria.ru/20250518/rumyniya-2017711178.html
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в мире, румыния, россия, бухарест, мария захарова, никушор дан, кэлин джеорджеску, президентские выборы в румынии — 2025
В мире, Румыния, Россия, Бухарест, Мария Захарова, Никушор Дан, Кэлин Джеорджеску, Президентские выборы в Румынии — 2025
МИД ответил на обвинения Румынии о якобы вмешательстве России в выборы

Захарова назвала выборы в Румынии скандальными и посоветовала отмываться

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на утверждения Бухареста о якобы вмешательстве России во второй тур президентских выборов в Румынии, напомнив об их скандальном характере и посоветовав "отмываться".
Ранее представитель румынского МИД Андрей Цэрня бездоказательно заявил, что в ходе продолжающихся выборов президента Румынии якобы фиксируются "признаки российского вмешательства". Он обвинил Россию в проведении "вирусной кампании фейковых новостей".
Кандидат в президенты Румынии Джеордже Симион - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Симион заявил о "мертвых душах" в избирательных списках в Румынии
Вчера, 17:45
"Во-первых, я бы попросила это выборами не называть. Во-вторых, в такое невозможно вмешаться, только вляпаться. Так что пусть никого своим электоральным не замазывают. Отмывайтесь сами!" - написала Захарова в своем Telegram-канале.
В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, больше всего голосов получили лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%).
Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
Кандидат в президенты Джордже Симион покидает избирательный участок после голосования во втором туре повторных президентских выборов в Могошоае - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
В Румынии кандидата в президенты вывели с избирательного участка
Вчера, 09:36
 
В миреРумынияРоссияБухарестМария ЗахароваНикушор ДанКэлин ДжеорджескуПрезидентские выборы в Румынии — 2025
 
 
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