https://ria.ru/20250518/zaharova-2017725567.html

МИД ответил на обвинения Румынии о якобы вмешательстве России в выборы

МИД ответил на обвинения Румынии о якобы вмешательстве России в выборы - РИА Новости, 18.05.2025

МИД ответил на обвинения Румынии о якобы вмешательстве России в выборы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на утверждения Бухареста о якобы вмешательстве России во второй тур президентских выборов в Румынии,... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T21:14:00+03:00

2025-05-18T21:14:00+03:00

2025-05-18T21:14:00+03:00

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мария захарова

никушор дан

кэлин джеорджеску

президентские выборы в румынии — 2025

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на утверждения Бухареста о якобы вмешательстве России во второй тур президентских выборов в Румынии, напомнив об их скандальном характере и посоветовав "отмываться". Ранее представитель румынского МИД Андрей Цэрня бездоказательно заявил, что в ходе продолжающихся выборов президента Румынии якобы фиксируются "признаки российского вмешательства". Он обвинил Россию в проведении "вирусной кампании фейковых новостей". "Во-первых, я бы попросила это выборами не называть. Во-вторых, в такое невозможно вмешаться, только вляпаться. Так что пусть никого своим электоральным не замазывают. Отмывайтесь сами!" - написала Захарова в своем Telegram-канале. В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, больше всего голосов получили лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%). Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.

https://ria.ru/20250518/rumyniya-2017711178.html

https://ria.ru/20250518/rumynija-2017656446.html

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в мире, румыния, россия, бухарест, мария захарова, никушор дан, кэлин джеорджеску, президентские выборы в румынии — 2025