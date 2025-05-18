https://ria.ru/20250518/zaharova-2017725567.html
МИД ответил на обвинения Румынии о якобы вмешательстве России в выборы
МИД ответил на обвинения Румынии о якобы вмешательстве России в выборы - РИА Новости, 18.05.2025
МИД ответил на обвинения Румынии о якобы вмешательстве России в выборы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на утверждения Бухареста о якобы вмешательстве России во второй тур президентских выборов в Румынии,... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T21:14:00+03:00
2025-05-18T21:14:00+03:00
2025-05-18T21:14:00+03:00
в мире
румыния
россия
бухарест
мария захарова
никушор дан
кэлин джеорджеску
президентские выборы в румынии — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_791619570acaa857b7df16668a930517.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на утверждения Бухареста о якобы вмешательстве России во второй тур президентских выборов в Румынии, напомнив об их скандальном характере и посоветовав "отмываться". Ранее представитель румынского МИД Андрей Цэрня бездоказательно заявил, что в ходе продолжающихся выборов президента Румынии якобы фиксируются "признаки российского вмешательства". Он обвинил Россию в проведении "вирусной кампании фейковых новостей". "Во-первых, я бы попросила это выборами не называть. Во-вторых, в такое невозможно вмешаться, только вляпаться. Так что пусть никого своим электоральным не замазывают. Отмывайтесь сами!" - написала Захарова в своем Telegram-канале. В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, больше всего голосов получили лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%). Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
https://ria.ru/20250518/rumyniya-2017711178.html
https://ria.ru/20250518/rumynija-2017656446.html
румыния
россия
бухарест
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_def7db1b1e04207a997d4ef9acdd25bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния, россия, бухарест, мария захарова, никушор дан, кэлин джеорджеску, президентские выборы в румынии — 2025
В мире, Румыния, Россия, Бухарест, Мария Захарова, Никушор Дан, Кэлин Джеорджеску, Президентские выборы в Румынии — 2025
МИД ответил на обвинения Румынии о якобы вмешательстве России в выборы
Захарова назвала выборы в Румынии скандальными и посоветовала отмываться