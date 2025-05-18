https://ria.ru/20250518/yurist-2017644854.html

Юрист назвала правонарушения, за которые чаще всего штрафуют дачников

Юрист назвала правонарушения, за которые чаще всего штрафуют дачников - РИА Новости, 18.05.2025

Юрист назвала правонарушения, за которые чаще всего штрафуют дачников

Самыми частыми правонарушениями на дачных участках считаются засорение участка сорняками и мусором, нарушение противопожарной безопасности, нецелевое... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T05:40:00+03:00

2025-05-18T05:40:00+03:00

2025-05-18T05:40:00+03:00

общество

мария спиридонова

ассоциация юристов россии

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Самыми частыми правонарушениями на дачных участках считаются засорение участка сорняками и мусором, нарушение противопожарной безопасности, нецелевое использование земельного участка и нарушение "закона о тишине", рассказала член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. "Самыми частыми правонарушениями всё так же остаются засорение участка сорняками, мусором (штраф 300-500 рублей, нарушение противопожарной безопасности (штрафы колеблются от 5 до 50 тысяч рублей), нецелевое использование земельного участка, нарушение "закона о тишине"", - рассказала юрист. Она также отметила, что до уголовной ответственности может дойти выращивание растений с наркотическими или психотропными веществами, или, например, нарушение правил противопожарной безопасности, повлекшее за собой смерть человека.

https://ria.ru/20250515/dacha-2017014333.html

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общество, мария спиридонова, ассоциация юристов россии