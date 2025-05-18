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Юрист назвала правонарушения, за которые чаще всего штрафуют дачников - РИА Новости, 18.05.2025
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05:40 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/yurist-2017644854.html
Юрист назвала правонарушения, за которые чаще всего штрафуют дачников
Юрист назвала правонарушения, за которые чаще всего штрафуют дачников - РИА Новости, 18.05.2025
Юрист назвала правонарушения, за которые чаще всего штрафуют дачников
Самыми частыми правонарушениями на дачных участках считаются засорение участка сорняками и мусором, нарушение противопожарной безопасности, нецелевое... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T05:40:00+03:00
2025-05-18T05:40:00+03:00
общество
мария спиридонова
ассоциация юристов россии
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Самыми частыми правонарушениями на дачных участках считаются засорение участка сорняками и мусором, нарушение противопожарной безопасности, нецелевое использование земельного участка и нарушение "закона о тишине", рассказала член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. "Самыми частыми правонарушениями всё так же остаются засорение участка сорняками, мусором (штраф 300-500 рублей, нарушение противопожарной безопасности (штрафы колеблются от 5 до 50 тысяч рублей), нецелевое использование земельного участка, нарушение "закона о тишине"", - рассказала юрист. Она также отметила, что до уголовной ответственности может дойти выращивание растений с наркотическими или психотропными веществами, или, например, нарушение правил противопожарной безопасности, повлекшее за собой смерть человека.
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общество, мария спиридонова, ассоциация юристов россии
Общество, Мария Спиридонова, Ассоциация юристов России
Юрист назвала правонарушения, за которые чаще всего штрафуют дачников

Юрист Спиридонова: чаще всего дачников штрафуют за засорение участка мусором

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНачало сезона посадочных работ на дачных участках
Начало сезона посадочных работ на дачных участках - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Начало сезона посадочных работ на дачных участках. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Самыми частыми правонарушениями на дачных участках считаются засорение участка сорняками и мусором, нарушение противопожарной безопасности, нецелевое использование земельного участка и нарушение "закона о тишине", рассказала член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.
"Самыми частыми правонарушениями всё так же остаются засорение участка сорняками, мусором (штраф 300-500 рублей, нарушение противопожарной безопасности (штрафы колеблются от 5 до 50 тысяч рублей), нецелевое использование земельного участка, нарушение "закона о тишине"", - рассказала юрист.
Она также отметила, что до уголовной ответственности может дойти выращивание растений с наркотическими или психотропными веществами, или, например, нарушение правил противопожарной безопасности, повлекшее за собой смерть человека.
Пчела у ветки цветущего дерева мимозы в Сочи - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Названы растения, за выращивание которых на участке дачника оштрафуют
15 мая, 03:00
 
ОбществоМария СпиридоноваАссоциация юристов России
 
 
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