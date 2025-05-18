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Юрист рассказала о штрафах за прогулки детей после комендантского часа - РИА Новости, 18.05.2025
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03:47 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/yurist-2017641994.html
Юрист рассказала о штрафах за прогулки детей после комендантского часа
Юрист рассказала о штрафах за прогулки детей после комендантского часа - РИА Новости, 18.05.2025
Юрист рассказала о штрафах за прогулки детей после комендантского часа
Родителям за прогулки их детей-подростков после комендантского часа грозит штраф и постановка семьи на профилактический учет, рассказала РИА Новости член... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T03:47:00+03:00
2025-05-18T03:47:00+03:00
россия
мария спиридонова
ассоциация юристов россии
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Родителям за прогулки их детей-подростков после комендантского часа грозит штраф и постановка семьи на профилактический учет, рассказала РИА Новости член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. Как уточнила юрист, в большинстве регионов РФ действуют следующие правила: дети до 16 лет могут находиться на улице без родителей до 22.00 (в летнее время иногда до 23.00). Подростки 16–18 лет имеют право гулять до 23.00 (в некоторых регионах до 22.00 зимой и до 23.00 летом). А с 22.00 или 23.00 до 6.00 несовершеннолетним нельзя гулять в таких общественных местах без взрослых, как скверы, парки, стадионы, кинотеатры, рестораны, кафе, ТЦ, а также вокзалы и аэропорты. По словам юриста, если полиция задержала ребенка, который находился в общественном месте после комендантского часа без сопровождения родителя, то несовершеннолетнего доставляют домой или в отделение полиции, где связываются с родителями. "Также родителям грозит штраф до 500 рублей за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. Если нарушения будут повторяться и полицейские снова увидят ребенка одного ночью, сначала вырастет сумма штрафа, а затем семью поставят на профилактический учет", - сказала юрист.
https://ria.ru/20250516/moskva-2017252432.html
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россия, мария спиридонова, ассоциация юристов россии
Россия, Мария Спиридонова, Ассоциация юристов России
Юрист рассказала о штрафах за прогулки детей после комендантского часа

Юрист Спиридонова: за прогулки детей после комендантского часа грозит штраф

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВид на ночной город
Вид на ночной город - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Родителям за прогулки их детей-подростков после комендантского часа грозит штраф и постановка семьи на профилактический учет, рассказала РИА Новости член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.
Как уточнила юрист, в большинстве регионов РФ действуют следующие правила: дети до 16 лет могут находиться на улице без родителей до 22.00 (в летнее время иногда до 23.00). Подростки 16–18 лет имеют право гулять до 23.00 (в некоторых регионах до 22.00 зимой и до 23.00 летом). А с 22.00 или 23.00 до 6.00 несовершеннолетним нельзя гулять в таких общественных местах без взрослых, как скверы, парки, стадионы, кинотеатры, рестораны, кафе, ТЦ, а также вокзалы и аэропорты.
По словам юриста, если полиция задержала ребенка, который находился в общественном месте после комендантского часа без сопровождения родителя, то несовершеннолетнего доставляют домой или в отделение полиции, где связываются с родителями.
"Также родителям грозит штраф до 500 рублей за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. Если нарушения будут повторяться и полицейские снова увидят ребенка одного ночью, сначала вырастет сумма штрафа, а затем семью поставят на профилактический учет", - сказала юрист.
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